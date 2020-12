30 Millionen E-Auto bis 2030

EU-Kommission plant klimafreundliche Verkehrswende

Die EU will die Verkehrswende. Bis 2030 sollen 30 Millionen Autos ohne Abgase in Europa fahren - und der Verkehr in Hochgeschwindigkeitszügen soll sich verdoppeln. Das Konzept gehört zum Green Deal für eine klimafreundlichere Wirtschaft.