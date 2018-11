Im Inland und Ausland

EU-Studie: Deutsche Exporte sichern Millionen Jobs

Die deutschen Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union sichern laut einer neuen EU-Studie 8,4 Millionen Arbeitsplätze. In der Bundesrepublik selbst hängen demnach 6,8 Millionen Jobs an diesen Ausfuhren.