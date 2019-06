Marken- und Produktpiraterie

Fälschungen kosten EU-Branchen 60 Milliarden Euro pro Jahr

In elf bedeutenden Branchen in der Europäischen Union entstehen aufgrund von Produktfälschungen Verluste in Millardenhöhe. Auch in Deutschland haben die Branchen mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.