Die Energiepreise sind zu Jahresbeginn geradezu in die Höhe geschossen. Die Hauptursache dafür ist der Gesetzgeber. Die wieder erhöhte Mehrwertsteuer sowie die seit Januar erhobene Abgabe auf das Klimagas CO2 treiben die Preise nach oben. Das merken Autofahrer beim Tanken ebenso wie alle, die heizen müssen – also alle. Im Durchschnitt stiegen die Energiekosten um gut sieben Prozent. Kommt die Inflation etwa zurück?

Es gibt einige Ökonomen, die mit einer steigenden Inflation rechnen, weil die Zentralbanken die Geldschleusen weit geöffnet haben. Angesichts der gewaltigen Verschuldung der Staaten könnte die Politik auf die Idee kommen, die Schuldenberge über Inflation abzubauen. Das wäre eine fatale Strategie.

Mehr zum Thema Auswirkungen des CO2-Preises Energiekosten mit Sozialausgleich Untere Einkommensgruppen profitieren, höhere zahlen drauf. Diese Verteilungswirkung des neuen Kohlendioxid-Preises hat das Öko-Institut ermittelt. mehr »

Die Mittelschicht leidet ohnehin schon unter dem Zinstief. Sichere Geldanlagen, zum Beispiel für die private Altersvorsorge, verlieren in diesem Falle kräftig an Wert. Für Geringverdiener würden steigende Verbraucherpreise schnell zu einem deutlichen Kaufkraftverlust führen. Noch ist es nicht so weit, dabei sollte es auch bleiben.