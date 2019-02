Das Segelschulschiff "Gorch Fock" kommt nicht aus den Schlagzeilen. (Carsten Rehder/dpa)

Die „Gorch Fock“ steht offenbar vor neuen, gravierenden Schwierigkeiten. Nach Angaben der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat die Elsflether Werft, in der das Segelschulschiff der Marine seit drei Jahren instand gesetzt werden soll, Anfang der Woche Insolvenz beantragt. Dem Vernehmen nach fehle ein zweistelliger Millionenbetrag, um aktuellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ wiederum berichtet, es gehe „um mehr als 20 Millionen Euro, die die Werft Unterauftragnehmern schulden soll“. Laut „FAZ“ haben im Verteidigungsministerium am Dienstag verschiedene Runden getagt, um nach Lösungen zu suchen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte lediglich, dass es am Dienstag Gespräche zur „Gorch Fock“ gegeben habe. An diesem Mittwoch wird sich der Haushaltsausschuss des Bundestages mit dem Großsegler befassen.