Die Bremag-Geschäftsführer Michael Brockmann (links) und Klaus Hartleff recyceln Ressourcen und machen Wasser wieder frisch. (Karsten Klama)

Bevor Michael Brockmann abtaucht, nimmt er einen Schluck. Wenn er ins Becken eines Schwimmbades steigt, testet er erst einmal, wie das Wasser schmeckt. Das hat er sich angewöhnt, eine Art Berufskrankheit könnte man sagen. Brockmann glaubt, dass er so erkennt, wie sauber und frisch das Wasser ist. Dass ihm sozusagen auf der Zunge liegt, ob es etwas zu verbessern gibt und er gerade bei einem möglichen neuen Kunden badet.

Michael Brockmann macht „irgendetwas mit Wasser“. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer von Bremag, einem jungen Bremer Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Wasser aufzubereiten. Die Büros der sechs Mitarbeiter sind in einem kastanienfarbenen Klinkerklotz auf dem früheren Gelände der Tabakfabriken in Woltmershausen untergebracht. Von dort aus betreuen sie derzeit rund 80 Anlagen, die bundesweit dafür sorgen, dass der Besuch im Schwimmbad kein Reinfall wird.

„Wenn ich privat mal in einem Schwimmbad bin, das ich noch nicht kenne, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus den Augen verliere, wofür ich eigentlich da bin“, sagt Brockmann. Wenn das Badewasser, das er testet, nach Chlor schmeckt, ist das für ihn ein Zeichen, dass er gebraucht wird. Denn eigentlich hat Chlor keinen Geschmack. Eigentlich riecht Chlor auch nicht. Und trotzdem kennt wohl jeder diesen Hallenbadgeruch, den beißender Chlorgestank, der in der aufgeheizten Luft liegt. Der entsteht erst, wenn sich Chlor mit Haaren, Textilfusseln, Schweiß oder Harnstoff der Badegäste verbindet. Chlor tötet zwar die Keime im Wasser ab, als Nebenprodukt entsteht aber gebundenes Chlor, das in hoher Konzentration die Bindehaut der Badegäste reizen kann.

"Wasser ist viel zu kostbar, um damit unbedacht umzugehen"

Auch Michael Brockmann kennt das, wenn die Augen nach dem Schwimmbadbesuch brennen. Und man könnte sagen: Die Filter seiner Firma sind ein Mittel gegen die roten Augen nach einem Badetag. „Ultrafiltration“ wird der Vorgang hinter der Bremer Membrantechnik genannt. Er heißt so, weil das Wasser so fein gefiltert wird, dass selbst der Durchmesser eines menschlichen Haares noch etwa 5000-mal zu groß ist, um durch die Poren der Filter zu gelangen. Das Badewasser aufzubereiten, ist lange schon gesetzliche Pflicht in Deutschland. Die Technik der Bremer ist vergleichsweise neu und erst seit etwa 15 Jahren auf dem Markt.

Er kenne Leute, sagt Brockmann und lacht, die glauben, dass in Schwimmbädern jeden Abend die Stöpsel gezogen und die Becken am nächsten Morgen wieder neu gefüllt würden. Das durchschnittliche Verständnis für seinen Job ist nicht gerade groß. Sauberes Wasser gilt hier als selbstverständlich. „Dabei ist das ein Riesenaufwand, der die Badbetreiber einiges kostet“, sagt Klaus Hartleff, technischer Geschäftsführer bei Bremag. In den Kellern der Schwimmbäder stehen oft kleine Technikparks. „Im Grunde ist das Badewasser in deutschen Schwimmbädern veredeltes Trinkwasser“, sagt Hartleff. Pro Badegast werden etwa 2000 Liter aufbereitet, damit das Wasser nicht abgebadet wirkt, keine Keime und Viren im Becken sind und die Augen der Gäste nicht brennen.

„In Ländern wie den USA und Kanada wird viel weniger gefiltert und in Mengen gechlort, wo jeder hier nervös werden würde“, sagt Brockmann. Deutschland, Niedrigchlorland, meinen die beiden Bremag-Chefs. Natürlich arbeiten sie daran, dass das so bleibt. Wasser ist ihr Lebensthema. Klaus Hartleff verbringt seit seiner Kindheit jede freie Minute auf Segelbooten, hat über 20 Jahre lang bei Schünemann Anlagen gearbeitet und sich dort um die Wasseraufarbeitung gekümmert. Michael Brockmann studierte Schiffbau und Meerestechnik und war knapp 20 Jahre lang technischer Leiter der Bremer Bäder. Wenn die beiden darüber reden, was sie antreibt, fallen Sätze wie: „Wasser hatte schon immer eine große Ausstrahlungskraft auf mich.“ Oder: „Wasser ist die wohl wertvollste Ressource auf diesem Planeten.“

Ein bisschen sehen die beiden ihre Aufgabe auch darin, diese Ressource zu schonen. Deswegen filtern sie nicht nur das Wasser in Bädern und bald auch in den Hamburger Stadtbrunnen, sondern bereiten oft auch das Spülwasser der Schwimmbäder auf, damit die deutlich seltener ganz neues Wasser brauchen. In Zukunft wollen Brockmann und Hartleff auch noch mehr als bislang Abwasser in Betrieben aufbereiten. Viel zu oft nutzen Unternehmen Trinkwasser etwa als Kühlflüssigkeit, obwohl doch aufbereitetes Abwasser genügen würde, sagt Michael Brockmann: „Wasser ist viel zu kostbar, um damit unbedacht umzugehen.“