Ab dem 13. Dezember hält der Flixtrain auch in Bremen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Der private Fernzug-Anbieter Flixtrain wird zur Fahrplanumstellung ab dem 13. Dezember auch Halt in Bremen machen. Von Donnerstag bis Montag verkehren täglich bis zu zwei Züge auf der Strecke zwischen Köln und Hamburg und werden erstmals nun auch in Bremen stoppen. Weitere Halte in Richtung Köln sind Osnabrück, Münster, Gelsenkrichen, Essen, Duisburg und Düsseldorf. Tickets für eine Fahrt kosten derzeit zwischen 9,99 Euro und 29,99 Euro, die Fahrt nach Köln dauert rund drei Stunden. Eine weitere Änderung gibt es beim Flixtrain auf der Strecke von Köln nach Berlin. Dort halten die Züge zukünftig in Hamm, Gütersloh und Stendal.

Fahrgäste der Deutschen Bahn haben von Mitte Dezember an mehr Auswahl auf wichtigen Bahnstrecken. Mit dem Fahrplanwechsel wächst das tägliche Sitzplatzangebot im Fernverkehr der Deutschen Bahn um 13.000 auf 213.000 Plätze, wie das Unternehmen ankündigte.

Mehr zum Thema Sieben neue Ziele Flixtrain macht weiter Bogen um Bremen Das Unternehmen würde gerne in Bremen halt machen. Doch erst 2021 könnten die Züge des ... mehr »

„Zum 13. Dezember bringen wir mehr Angebot, Komfort und mehr Sitzplätze in neuen Zügen auf die Schiene als je zuvor“, hieß es von Fernverkehrschef Michael Peterson.

So sollen tagsüber zwischen Hamburg und Berlin Fernzüge im Halbstundentakt fahren. Allein dort steigt das tägliche Sitzplatzangebot damit um 6000 Plätze auf 36.000. Wachsen soll auch das direkte ICE-Angebot zwischen Bonn und Berlin. Außerdem soll der EuroCity-Express zwischen München und Zürich Reisende vom Flugzeug auf die Schiene locken.

Der Bund unterstützt die Bahn mit Milliarden, damit für mehr Klimaschutz mehr Menschen Zug fahren, statt ins Auto oder Flugzeug zu steigen. Bis 2026 soll die Sitzplatzkapazität im Fernverkehr um weitere 20 Prozent wachsen. Ab Juni fahren auch neue ICE-Züge mit 13 statt der üblichen 12 Wagen auf der Strecke Hamburg-Frankurt-Chur. Sie haben 918 Sitzplätze. (sei/dpa)