Bremen. Nein, es droht wohl kein erneutes Gepäck-Chaos am Bremer Flughafen wie im vergangenen Jahr. Dennoch seien einige Stellen in der Gepäckabfertigung nach wie vor unbesetzt. „Wir suchen Personal und setzen alles daran“, sagt Pressesprecherin Andrea Hartmann.

Der Personalmangel begann Anfang 2016. Durch eine neue Verordnung musste der Flughafen die Lizenzen für die Gepäckabfertigung EU-weit ausschreiben. Bis dahin haben sich ausschließlich die eigenen Angestellten darum gekümmert. Bremen sei der letzte deutsche Flughafen gewesen, der diese Dienste vollkommen eigenständig stellt, sagt sie. Das belgische Unternehmen Aviapartner habe sich um die Lizenzen beworben. Aviapartner ist an 38 europäischen Flughäfen als Flugzeugabfertiger tätig und bedient über 400 Luftfahrtunternehmen.

Da Aviapartner etwa 30 Prozent weniger Lohn zahle, habe man im Flughafen befürchtet, die neue Konkurrenz könnte alle Lizenzen in Bremen an sich reißen. Das hätte zu einer Welle an betriebsbedingten Kündigungen geführt. Um Arbeitsplätze zu sichern, verlagerte der Flughafen rund 100 Angestellte auf Tochterfirmen um. Durch niedrigere Tarife und gesunkene Personalkosten sollte Bremen konkurrenzfähig bleiben und eventuell weggefallene Kunden wiedergewinnen. Dazu seien 32 Stellen der alten Tarifgruppe gestrichen worden. Die Angestellten hätten Abfindungen erhalten.

Durch freiwillige Kündigungen und Renteneintritte habe der Flughafen jedoch mehr Personal verloren, als im Zuge der Umstrukturierung geplant war. Aviapartner hat die Zuschläge nicht bekommen, die befürchtete Konkurrenz blieb aus. Zusammen mit den steigenden Passagierzahlen habe der Weggang zum Personalmangel geführt, der im vergangenen Jahr für chaotische Zustände an der Gepäckannahme sorgte. „Wir brauchen mehr Personal, als man vor zwei Jahren gedacht hat“, sagt Hartmann. Durch erhöhte Anforderungen an Qualifizierung und strengere Sicherheitsvorschriften an Flughäfen gestalte sich die Suche nach geeignetem Personal schwierig. Das sei kein bremisches Problem: „Das ist momentan für alle Flughäfen schwer.“

Um gut aufgestellt zu sein, suche der Flughafen aktuell etwa 30 Gepäckabfertiger. Um den Bedarf in den besonders stressigen Sommermonaten zu bewältigen, weiche der Flughafen auf Zeitarbeitsfirmen aus. 20 Stellen seien so für das hohe Aufkommen zur Ferienzeit gesichert, sagt Hartmann. Allerdings würde der Flughafen lieber eigenes Personal einstellen.

Hartmann weist darauf hin, dass es in diesem Jahr noch keine negativen Zwischenfälle gegeben habe. Einzig der erhöhte Andrang am vergangenen Sonntag hätte zu Stress in der Abfertigung geführt: Durch den Stromausfall am Flughafen Hamburg seien 15 zusätzliche Flieger in Bremen gelandet, davon elf innerhalb von zwei Stunden. „Die Maschinen sind in der Luft und müssen dann runter. Das sind 2000 Passagiere plus Koffer, die nicht eingeplant sind“, sagt sie. Die Angestellten hätten hervorragende Arbeit geleistet, betont Hartmann.