In Ländern des Südens haben Frauen und Mädchen oftmals weniger Zugang zu Bildung oder zu Produktionsmitteln wie Land, Saatgut und Krediten. In der Folge verfügen sie über weniger eigenes Einkommen und sind stärker von Armut betroffen als Männer. Von den rund 700 Millionen Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, sind rund 70 Prozent Frauen.

Frauen sind entlang globaler Lieferketten stark von Armut, Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung betroffen. Sie haben wenige Möglichkeiten, ihre Rechte durchzusetzen. Frauen verdienen für vergleichbare Tätigkeiten teilweise deutlich weniger als Männer und können selten die Existenz der ganzen Familie sichern. Hinzu kommt, dass Frauen deutlich mehr unbezahlte Arbeit, etwa bei der Erziehung und im Haushalt, leisten. Die fehlende Gleichstellung gilt weltweit als das größte Hindernis für die Weiterentwicklung von Gesellschaften. Ursachen liegen vor allem in ökonomischen und politischen Faktoren, die strukturell bedingt sind.

Die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit ist ein Grundanliegen des Fairen Handels. Dabei geht es etwa um den Zugang zu Bildungsprogrammen oder Krediten. Er unterstützt Frauen bei der Vermarktung von Produkten. Er versetzt Frauen in die Lage, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften und ermöglicht ihnen die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Durch Lobbyarbeit und Interessenvertretung machen Fair-Handels-Organisationen Gesellschaft und Politik auf Fragen der Gleichstellung aufmerksam.

Ein aktueller Bericht der World Fair Trade Organisation (WFTO) zeigt die Situation von Frauen bei verschiedenen Handelspartnern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Frauen spielen bei Fair-Handels-Unternehmen eine führende Rolle als Leiterinnen, Vorsitzende oder Vorstände. 52 Prozent der Unternehmen, die Mitglied der WFTO sind, haben Geschäftsführerinnen. Bei konventionellen Unternehmen sind es nur neun Prozent.

Trotz aller Fortschritte bleibt noch viel zu tun. Daher fordert die WFTO das Aufbrechen patriarchaler Strukturen, die Vermeidung von Stereotypenbildung in der Erziehung, die Einführung von sicheren Arbeitsplätzen und eine faire Bezahlung. Wer fair produzieren will, muss einen besonderen Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit legen, denn dies ist eine zentrale Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung. Frauen und ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Fairen Woche. Sie beginnt an diesem Freitag bundesweit.

ist Promotorin für Fairen Handel beim Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz).