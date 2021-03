Foodsta-Gründer Joel de Jonge bietet Restaurants und Cafés Lösungen für das Außer-Haus-Geschäft an. (Christina Kuhaupt)

Pizza oder Pasta? Curry oder Currywurst? Ganz gleich welcher Geschmack: Wer nicht selbst kochen möchte, der greift in diesen Zeiten zum Hörer oder Laptop und bestellt ein Menü zum Mitnehmen. Die Gastronomie versucht, mit dem Außer-Haus-Betrieb einen Teil der verlorenen Einnahmen zu kompensieren. Seit langer Zeit sind die Betriebe geschlossen. Was bei manchen Restaurants allerdings für Unmut sorgt: die teils spürbaren Provisionen der Lieferdienste für ihren Service.

Joel de Jonge aus Vegesack hat diesen Unmut vernommen. Und schließlich hat genau der den Informatikstudenten zu einer eigenen Geschäftsidee veranlasst. „Es gibt große Anbieter, die bei jeder Bestellung bis zu 30 Prozent Provision nehmen“, sagt de Jonge. Der 20-jährige Bremer hat eine Alternative zum Provisionsmodell entwickeln. „Wir bieten das Komplettpaket“, sagt de Jonge. Für einen monatlichen Festpreis erstellt der Gründer einen Online-Shop, bietet eine App für die Auslieferung und ein Bestellsystem, mit dem Kunden die Gerichte ordern können. 200 Euro koste Gastronomen so ein Paket pro Monat, und die Miete für ein Tablet sei dabei inklusive.

Mehr zum Thema Dünne Jacken, hoher Zeitdruck Lieferdienst-Radler klagen über schlechte Bedingungen Essen auf (Fahr-)Rädern: Die Lieferanten von Deliveroo und Lieferando gehören in vielen deutschen Großstädten inzwischen zum Straßenbild. Und sie werden gern gebucht - ... mehr »

Joel de Jonge will es dabei irgendwann mit den Großen im Lieferdienstgeschäft aufnehmen. „Es gibt Anbieter, die fast eine Monopolstellung haben, die wollen wir brechen“, sagt der Jungunternehmer. Seine Software-Lösung für die Gastronomie hat de Jonge Foodsta getauft. Bislang besteht Foodsta nur aus ihm selbst – und der Hilfe von Freunden.

Schon früh legte der Bremer los. Joel de Jonge fing mit 14 Jahren das Programmieren an. Zunächst Spiele und andere kleinere Sachen. Als Autodidakt. Nach der Fachhochschulreife begann er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einem regionalen Elektrofachhändler. „Doch am Ende der Ausbildung wusste ich, dass ich tiefer in die Informationstechnik einsteigen will.“ Im vergangenen Herbst begann er also ein Fernstudium der Informatik. Fast zur selben Zeit fiel auch der Startschuss für sein Unternehmen.

Mehr zum Thema Kaffee und Bier made in Hemelingen Kaffee und Bier in Silberwarenfabrik Die Union Brauerei aus Walle öffnet eine neue Gastronomie mit Kaffeerösterei und vor Ort gebrautem Bier in der Hemelinger Bahnhofstraße. Ortspolitiker sehen das ... mehr »

Wie kam der 20-Jährige denn genau auf die Idee dazu? „Über Freunde“, erzählt er. „Ich habe zwar nie selbst in der Gastronomie gearbeitet, aber durch Berichte aus meinem Freundeskreis wusste ich, wo der Schuh drückt“, sagt de Jonge. So setzte er sich hin und stellte innerhalb eines guten Jahres sein Shop-System auf die Beine. Es ist sein erstes größeres Projekt, und den Stolz darüber merkt man ihm sichtbar an, wenn er über Foodsta spricht. Ein gutes Dutzend Kunden hat der Gründer heute: „Im vergangenen Oktober sind wir an den Start gegangen.“

Im Oktober 2020 sahen die Aussichten für die Gastronomie derweil wenig sonnig aus. Im Frühjahr mussten die Betriebe im ersten Lockdown für Wochen schließen. Zwar folgte ein langer und warmer Sommer, günstig für den Außenbereich, aber ab November war wieder Schluss mit der klassischen Gastwirtschaft. De Jonge war gewissermaßen zur richtigen Zeit zur Stelle. „Viele Gastronomen bräuchten eigentlich einen Webshop, das würde sich für sie lohnen, aber sie fürchten den Aufwand und hohe Kosten. Dabei muss das gar nicht sein“, meint er.

Webshop auf der Restaurant-Seite

Wie funktioniert sein System? „Der Kunde gibt mir seine Speisekarte – und wenn er möchte zum Beispiel noch sein Logo als Grafik. Dann pflege ich das ein und gestalte einen Webshop. Die Daten liegen dabei auf deutschen Servern. Nach etwa drei Tagen kann er das System dann schon in Betrieb nehmen“, erklärt de Jonge. Für die Außer-Haus-Gäste der Restaurants geht das Bestellen damit leicht: Der oder die Hungrige sieht den Shop auf der Internetseite des Restaurants – auf Wunsch mit Bildern und Beschreibungen der Gerichte. Dann kann die Auswahl getroffen werden und Anmerkungen geäußert: Mehr Käse auf die Salami-Pizza oder vielleicht eine Handvoll Chili-Flocken? Der anschließende Bezahlvorgang hängt von den Vorlieben des Restaurants ab. Wer nur zur Abholung anbietet und allein Barzahlung möchte, der kann das tun. Das Bestellsystem kann die Zahlung ans jeweilige Kassensystem weiterleiten. Die Zahlung im Voraus mittels PayPal ist ebenfalls möglich.

Der größte Unterschied zwischen Foodsta und der Konkurrenz liegt darin, dass Foodsta keine eigenen Lieferanten beschäftigt. „Dafür hat Foodsta mehr Funktionen im Hintergrund, zum Beispiel die Anbindung ans Kassensystem“, weist de Jonge auf das Angebot hin. Wer einen eigenen Lieferdienst hat, der kann von Foodsta eine Liefer-App bekommen, die anhand des Bestelleingangs sinnvolle Fahrwege analysiert und die Auslieferung entsprechend automatisiert sortiert: Die Fahrer erhalten für jede Tour eine Routenempfehlung und können nacheinander abhaken, welche Gerichte ausgeliefert wurden. Foodsta könne aber auch ohne Probleme mit anderen Lieferdiensten gekoppelt werden, sagt de Jonge, das könne für einige Betriebe sinnvoll sein.

Und wo bestellt der 20-Jährige am liebsten? „Ich koche eigentlich selbst ganz gern, aber manchmal muss es Pizza sein – die bestelle ich aber noch per Whatsapp“, sagt de Jonge. Weil er nicht möchte, dass seine Lieblingspizzeria in Vegesack Provision zahlen muss.