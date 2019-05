In Deutschland fielen zuletzt bis zu 1,99 Euro pro Minute für Auslandsgespräche per Handy an. Foto: Hauke-Christian Dittrich (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Laut Europäischem Verbraucherverband fielen in Deutschland zuletzt bis zu 1,99 Euro pro Minute für Auslandsgespräche per Handy an. Die Zusatz-Gebühren für Anrufe aus fremden EU-Netzen ins Heimatland, also beispielsweise für Telefonate aus dem Urlaub nach Hause, waren bereits im Sommer 2017 abgeschafft worden. (dpa)