Wer in den vergangenen Wochen einen Flug gebucht und diesen mit Kreditkarte bezahlt hat, musste keine Gebühren zahlen. Denn Händler und Dienstleister dürfen für solche Transaktionen keinen Aufschlag mehr verlangen. Das gleiche gilt bei Bezahlung per Girocard, Überweisung oder Lastschrift. Der Bundestag hatte im Sommer 2017 ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das Mitte Januar in Kraft trat, um eine EU-Richtlinie durchzusetzen. Es gilt in Geschäften ebenso wie bei Online-Käufen.

Doch einige Anbieter verstoßen gegen das Gesetz. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hatte angekündigt, die Umsetzung scharf überwachen zu wollen. Die Institution hat eine Beschwerdestelle unter www.wettbewerbszentrale.de eingerichtet, wo Kunden Verstöße von Unternehmen melden können. Notfalls wollen die Marktwächter die gesetzlichen Vorgaben per Klage durchsetzen.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 13. Januar habe man mehr als 100 Beschwerden erhalten, sagt Peter Breun-Goerke, Mitglied der Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale. Die Zahlen seien in dieser Größenordnung erwartet worden, man habe schließlich sehr umfänglich und bereits seit Sommer vergangenen Jahres Verbraucher und Anbieter über die Gesetzesänderung informiert. „Die meisten Beschwerden richten sich gegen die Reise- und Ticketingbranche“, sagte Breun-Goerke. Trifft eine Beschwerde ein, konfrontiert der Anwalt die entsprechende Firma zunächst mit Belegen; daher ist es wichtig, dass Kunden diese mitschicken. Er setzt eine Frist, in der das Unternehmen bestätigen soll, dass die Gebühren abgeschafft werden. Geschieht das nicht, folgt eine Abmahnung oder der Gang vor ein Gericht.

Klagen aus Bremen sind der Wettbewerbszentrale nicht bekannt. Auch bei Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen sind nur wenige Beschwerden eingegangen. Wenn es dazu kam, standen in erster Linie Onlinehändler im Fokus. Laut Schwarz kann es jedoch auch vorkommen, dass eine Gebühr zwar auf einer Rechnung aufgeführt, diese aber nicht automatisch vom Kundenkonto abgezogen wird. „In diesen Fällen passt die äußere Darstellung nicht, aber die Technik ist in Ordnung“, sagt Schwarz. Generell gehören Gebühren für Kartenzahlungen in Bremen sowohl in den Geschäftsordnungen als auch auf den Abrechnungen der Kunden der Vergangenheit an. Wer etwa im Cinemax Bremen online Kinokarten per Kreditkarte reservieren möchte, muss – anders als noch im Dezember 2017 – hierfür keine Gebühren zahlen.

Kontroversen in der Taxibranche

Kontroversen gibt es in der Taxibranche: In verschiedenen Städten erheben die Fahrer weiterhin Gebühren bei Kartenzahlungen. Laut Wettbewerbszentrale sind diese unzulässig. „Das hat auch das Justizministerium schon deutlich gemacht“, sagte Breun-Goerke. Leszek Nadolski, Vorsitzender der Innung des Berliner Taxigewerbes, sagt jedoch, dass man keine Wahl habe und Kunden weiterhin 1,50 Euro mehr zahlen lassen müsse. „Unsere Preise sind durch die Taxitarifordnung bestimmt.“ Auf Bremen trifft dies nicht zu, wie Marco Bark von der Interessengemeinschaft Bremer Taxifahrer sagt: „Kunden, die mit Karte bezahlen, zahlen genau so viel wie Barzahler.“ Das war aber schon vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes der Fall. Denn in Bremen sind Gebühren für Kartenzahlungen in der Taxentarifverordnung der Stadtgemeinde Bremen nicht vorgesehen und wurden daher auch nie erhoben.

Zunehmend wird eine weitere Praktik beobachtet: „Portale bieten Rabatte an, wenn Kunden mit bestimmten Karten zahlen“, sagte Breun-Goerke. Klar ist die Regelung bei Onlineshops, die sich im Ausland befinden. „Sobald die Domain auf ‚de‘ endet und das Angebot sich an deutsche Kunden richtet, gilt auch deutsches Recht“, sagte Breun-Goerke. Dabei sei egal, wo sich der Sitz des Unternehmens befinde. Probleme könne es höchstens bei der Zustellung etwaiger Klageschriften geben. Breun-Goerke appelliert an die Verbraucher: „Wer aufgefordert wird, Zuschläge zu bezahlen, sollte woanders kaufen.“

Elektronische Bezahldienste wie Paypal sind von der Gesetzesänderung nicht betroffen. Allerdings hat das Unternehmen am 9. Januar seine Nutzungsbedingungen geändert. Dort heißt es: „Sie sind als Händler nicht berechtigt, ein Zahlungsmittelentgelt für die Nutzung der Paypal-Services als Zahlungsmethode zu erheben.“ Auf Nachfrage präzisiert Paypal: „Das gilt für alle deutschen Händler, deren rechtliche Beziehung zu Paypal über die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt sind.“ Es gibt also Ausnahmen. Die Deutsche Bahn etwa erhebt weiter Zahlungsmittelentgelte, wenn Paypal genutzt wird – ab einem Wert von 50 Euro und mit einer Staffelung zwischen 50 Cent und drei Euro. Betroffen sind ausschließlich innerdeutsche Fahrten. Die Bahn sieht sich im Recht, da sie ein besonderes Vertragsverhältnis mit Paypal geschlossen habe, das Vorrang gegenüber deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen genieße. Paypal erklärte auf Anfrage, dass man zu Vertraulichkeit verpflichtet sei und die Beziehungen zu einzelnen Unternehmen nicht kommentieren könne.