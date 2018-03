Nicht nur in Bremen, sondern auch in Hamburg, Stade und Augsburg sollen Arbeitsplätze wegfallen. (dpa)

Sollten tatsächlich 300 Arbeitsplätze am Airbusstandort Bremen wegfallen, wäre das ein Armutszeugnis für die Wirtschaft der Hansestadt. Es wäre ein erneutes fatales Zeichen. Nachdem die Traditionsmarke Hachez ankündigte, die Produktion nach Polen verlegen zu wollen, und die Schließung des Kellogg-Werks ebenfalls für negative Schlagzeilen sorgte, kann sich Bremen einen erneuten Rückschlag nicht erlauben.

Das einzig Gute ist, dass das Aus für die Arbeitsplätze noch nicht endgültig ist und verhindert werden kann. Da darf Bremen – namentlich Wirtschaftssenator Martin Günthner – die Arbeitnehmervertreter jedoch nicht alleine kämpfen lassen. Er muss die lange Luftfahrtradition hervorheben und die ausgezeichnete Ausbildung von Fachkräften in dem Bereich betonen.

Airbus ist ein profitabler Konzern. Es kann erwartet werden, dass ein solches Unternehmen andere Beschäftigungsbereiche für seine Mitarbeiter findet, die attraktiv sind. Das bedeutet in diesem Falle auch, dass die Arbeitsplätze nicht an anderen Standorten des Konzerns sein dürfen. Solange das nicht geklärt ist, bleibt der Wirtschaftsstandort Bremen in Gefahr.