Ein Beispiel dafür, wie effektiv und flexibel die Marktwirtschaft reagieren kann: die Maskenproduktion zu Beginn der Corona-Zeit. (Hendrik Schmidt/DPA)

Ein hohes (markt)wirtschaftliches und kulturgesellschaftliches Entwicklungsniveau ist sicherlich nicht die einzige, aber wohl unbestritten eine wesentliche Voraussetzung für die Beständigkeit einer Demokratie. Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität in allen Bereichen des zwischenmenschlichen Austauschs sind Grundlagen für langfristige Stabilität. Diesen Idealen zur unmittelbaren Anwendung zu verhelfen und ihrer Degeneration als bloße Phrasen im täglichen Sprachgebrauch entgegenzuwirken, sollte vornehmste Aufgabe eines starken Staates sein.

Je nach Entwicklungs- und Bildungsstand einer Gesellschaft erfolgt die Auswahl zwischen überfallartiger Handlung mit einseitigem, kurzfristig hohem Gewinn und kultiviertem (Handels)Austausch mit nachhaltiger, beidseitig positiver Wirkung sehr unterschiedlich. Gleiches gilt für den Austausch von Erkenntnissen und Wissen. Überzeugen und differenziertes Betrachten anstelle von Überrumpelung fällt sicherlich nicht immer leicht, sollte aber auch in der politischen Auseinandersetzung der Maßstab bleiben.

Auch in Zeiten von Corona bleiben vielfältige Austauschbeziehungen das richtige Mittel, um das Leben lebenswert zu gestalten. In dieser Zeit zeigt übrigens auch die Marktwirtschaft mit ihrer Anpassungsfähigkeit ihre Stärken. Das Team des i2b-Netzwerks erhielt bereits ganz am Anfang der Krise professionelle Angebote für Schutzmasken mit der Bitte, diese über den E-Mail-Verteiler zu kommunizieren. Diverse Industrieunternehmen hatten ihre Produktionen und auch Handelsunternehmen ihre Lieferketten spontan und flexibel an den neuen Markterfordernissen ausgerichtet. So effektiv und zugleich effizient funktioniert das nur in einer auf die Mehrwerte der Marktpartner, idealerweise global ausgerichteten Marktwirtschaft.

Voraussetzung einer solchen nachhaltig funktionierenden Realwirtschaft ist ein gebändigter, nicht degenerierter Finanzkapitalismus. Was vor mehr als zehn Jahren durch die Finanzkrise nachhaltig verdeutlicht wurde. „Maßhalten“ gilt hier – wie für eine kapitalistische Wirtschaftsordnung insgesamt und eigentlich alle Situationen des Lebens – als richtige Maxime. Manche werden durch eine positiv interpretierte Religion unterstützt, andere durch eine werteorientierte Lebensphilosophie. Vielleicht ist es das, was neben dem Ausbau der Digitalisierung, künftig staatlich wieder mehr gefördert oder in den Lehrplänen gar verordnet werden muss. Apropos Maßhalten. Die Corona-Krise verdeutlicht: Nicht ein Leben im materiellen Überfluss macht uns glücklich, es ist das Soziale.

Zur Person

Unser Gastautor

ist IT-Unternehmer, Mitglied im Plenum der Bremer Handelskammer und Mitinitiator des i2b-Netzwerks sowie ehemaliger wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.