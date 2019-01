Vielversprechende Ernte: DLR-Forscher Paul Zabel hat im Gewächshaus der Antarktisstation einen gut gewachsenen Kohlrabi geerntet. (DLR/dpa)

Ein selbst gemachtes Pesto mit Basilikum, ein bisschen Petersilie zu den Kartoffeln oder einfach mal einen grünen Salat. Fast 14 000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt, hat Paul Zabel gelernt, die vermeintlich kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Dass nicht alles selbstverständlich ist, und wie wohltuend der Geruch von frisch geschnittenen Kräutern sein kann.

Ein Jahr hat Zabel im ewigen Eis gelebt, weit weg von jeder Zivilisation; hat dort mit neun anderen Wissenschaftlern die dunklen Wintermonate verbracht und an seinem Experiment gearbeitet: einer Gemüsezucht in der Antarktis. Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat der 31-Jährige untersucht, wie Salat, Gurken, Tomaten und anderes Gemüse in einem Gewächshaus in unwirtlichen Bedingungen gedeihen. Kurz vor Weihnachten endete Zabels Einsatz, am Mittwoch hat er von seinen Erfahrungen berichtet.

Detaillierte Auswertung erfolgt im Sommer

200 Kilogramm Gemüse hat der Luft- und Raumfahrtingenieur in dem Jahr gezüchtet, das er auf der Antarktis-Forschungsstation Neumayer III verbracht hat. Fast täglich war er im Gewächshaus, wenn ihn nicht gerade ein Unwetter daran hinderte, die 400 Meter zu seinem Arbeitsplatz zu gehen. Dort hat er zu Beginn Samen ausgesät, später geerntet und immer wieder Versuche und Messungen gemacht. Wie ist der Nitratgehalt des Salats? Wie viel Chlorophyll produzieren die Pflanzen? Unterstützt wurde er von seinen Kollegen, die sich beim DLR um das Projekt Eden-ISS kümmern.

„Von Bremen aus waren wir mit Paul täglich im Kontakt“, sagt Projektleiter Daniel Schubert. Über den Kontrollraum am DLR-Standort konnten die Wissenschaftler auch die Steuerung des Gewächshauses übernehmen. Zabels Einsatz im Eis sei ein Erfolg gewesen, eine detaillierte Auswertung folge aber erst im Sommer. Zuerst müssten noch die 400 Proben, die der 31-Jährige aus der Antarktis mitgebracht hat, analysiert werden.

Mehr zum Thema Deutschlands südlichster Kleingarten Bremer ernten in der Antarktis Gemüse Auch bei minus 42 Grad können Gurken und Salat in der Antarktis prächtig gedeihen. Wie das ... mehr »

Schubert ist sich aber jetzt schon sicher: Zukünftige Raumfahrer hätten Zabel einiges zu verdanken. Denn das Gewächshaus ist nicht nur da, um die Bewohner der Station in ihrer kompletten Isolation mit frischem Gemüse zu versorgen. Es soll auch eine wichtige Grundlage für künftige Raumfahrtmissionen liefern, indem die Ergebnisse für Gewächshäuser auf dem Mond und dem Mars genutzt werden. Die würden wahrscheinlich anders aussehen, „die Technologie wird aber ähnlich sein“, sagt Schubert. Die grundlegende Frage sei, wie man Pflanzen in einem geschlossenen Kreislaufsystem kultiviere – also etwa ohne Nährstoffe aus dem Erdboden oder dem Sonnenlicht.

Diese Woche reist ein neues Team aus Wissenschaftlern vom DLR und dem Bremerhavener Alfred-Wegner-Institut, das die Neumayer-Station betreibt, in die Antarktis. Sie reparieren einige Dinge am Gewächshaus, säen neue Samen und versetzen Eden-ISS in den Schlafmodus. Im Mai soll das Gewächshaus dann von Bremen aus hochgefahren werden. Die Bewohner der Station müssten dann nur noch zur Ernte rübergehen.

Keine Langeweile

Auch wenn er das Jahr auf der Station genossen hat, dort noch einmal überwintern möchte Zabel nicht. „Das war eine einmalige Erfahrung“, sagt der 31-Jährige. Sich auf die Technik der Station zu verlassen müssen und nur mit den Materialien zu arbeiten, die auf der Station seien, sei besonders gewesen – genauso wie das Wetter.

Leuchtende Polarlichter, nur wenige Stunden Sonnenlicht und Temperaturen bis zu 40 Grad minus waren Alltag für Zabel und ein Zeichen dafür, wie abgeschieden die Station liege. Dafür spricht auch schon die Anreise: Von Bremen ist er nach Kapstadt in Südafrika geflogen, von dort aus ging es weiter zur Novo-Airbase in der Antarktis. Der Weiterflug zur Neumayer-Station habe dann noch einmal 2,5 Stunden gedauert – und einen beeindruckenden Blick über die Antarktis gegeben. „Es ist ein wirklich faszinierender Ort.“

Mehr zum Thema High-Tech-Gewächshaus entwickelt Bremer lassen Gemüse in der Antarktis sprießen Schnee soweit das Auge reicht. Frisches Grün sucht man in der Antarktis vergeblich. Das soll ein ... mehr »

Trotz der Entfernung zur Zivilisation, sei es nie langweilig geworden. Die Besatzungsmitglieder hätten sich gegenseitig bei ihren Aufgaben geholfen. „Und abends haben wir immer etwas unternommen“, sagt der Ingenieur, Kartenspielen, Tischtennis oder Billard. Eine Sauna und einen Sportraum gibt es für die Crew der Station ebenfalls. Und auch das Gemüse hat wohl zur Stimmung der Bewohner beigetragen. Sie waren 257 Tage am Stück von der Außenwelt abgeschnitten, die Vorräte waren entweder tiefgefroren oder haben sich lange gehalten, wie etwa Reis oder Nudeln.

„Unser Gemüse war daher eine riesige Bereicherung“, sagt Zabel. Und anders als in Deutschland hätten die Tomaten, Gurken und Salatblätter auch nicht geschmeckt. Vor wenigen Wochen ist Zabel wieder zurückgekehrt und hat erst einmal Urlaub, verbringt Zeit mit Familie und Freunden. Auch die heimische Natur ­erkundet er jetzt genauer. „Waldgeruch ist schon etwas Schönes“, sagt er nach 365 Tagen im Eis.

Zur Sache

Antarktis-Samen für den Garten

Wer ein Päckchen mit Samen bekommen möchte, die im Gewächshaus der Neumayer-Station III gezüchtet wurden, kann an einem Malwettbewerb des DLR teilnehmen. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können bis zum 3. Februar ihre Vorstellung von einem mobilen Gewächshaus aufmalen und an das Forschungsinstitut schicken. Weitere Informationen unter eden-iss.net.