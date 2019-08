Wasserkraftwerke können gewaltige Strommengen erzeugen - dieses liegt an der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien. Dennoch sind sie für tropische Länder nicht immer die beste Lösung. (Itaipú Binacional/dpa)

Ende Juli wurde im Hinterland Tansanias – weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit – der Grundstein für einen Staudamm gelegt. Es klingt nach einem Akt von eher regionaler Bedeutung, und das wäre es auch, würde das Kraftwerk nicht mitten im Weltnaturerbe Selous entstehen.

Über 1000 Quadratkilometer des wohl wertvollsten Reservats Afrikas würden überflutet, mit einigen der weltweit wichtigsten Populationen von Elefanten, Nashörnern, Wildhunden, Nilpferden, Büffeln, Krokodilen und vielen anderen Arten. Die UNESCO hat bereits deutlich gemacht, dass der Selous seinen Titel als Welterbe wahrscheinlich verlieren würde. Doch das scheint die Regierung nicht aufzuhalten. Anstelle einer ehrlichen Analyse setzt man auf patriotische Gefühle.

Dabei wissen wir aus vielfacher internationaler Erfahrung mit ähnlichen Projekten: Anstatt günstiger und verlässlicher Stromversorgung wird Tansania ein überdimensioniertes und überteuertes Kraftwerk ernten, das aufgrund des Klimawandels eine stark schwankende Strommenge produziert. Gleichzeitig beraubt sich das Land eines der weltweit herausragendsten Gebiete für Naturtourismus und den damit verbundenen Einnahmen.

Sonnen- und Windenergie sind effizienter

Als ich in Tansania lebte, waren Stromausfälle ein ständiges Ärgernis. Zwei Drittel der Bevölkerung haben bis heute keinen Stromanschluss. Die Tansanier fordern zurecht ihre Teilhabe am Fortschritt ein. Gerade deshalb ist es unerklärlich, warum man auf preiswertere Optionen wie Sonnen- und Windenergie verzichtet, die deutlich schneller in Betrieb genommen werden könnten. Die Regierung selbst schätzt die Kosten einer Kilowattstunde des Staudamms auf sechs US-Cent – eine optimistische Prognose. Anbieter von Solar- und Windenergie bauen in anderen Ländern bereits heute Anlagen zum Preis von nur zwei Cent pro Kilowattstunde.

Tatsächlich ist die bislang noch nicht gesicherte Finanzierung der größte Hoffnungsschimmer, dass der Damm noch gestoppt werden kann. Gleichzeitig kann die internationale Gemeinschaft Tansania helfen: Länder wie Deutschland und China, die durch ihre inländischen Investitionsprogramme die Kosten für Solar- und Windkraft gesenkt haben, können solche Investitionen auch in Tansania unterstützen. Es ist an der Zeit, sich an unsere gemeinsame Verantwortung für das Welterbe zu erinnern. Der Zugang zu einer kostengünstigen und umweltverträglichen Energieversorgung wäre in diesem Fall die beste Lösung, im Interesse der Tansanier und der Weltgemeinschaft.

Zur Person

Unser Gastautor

arbeitet weltweit mit Regierungen, Investoren und Umweltverbänden als Berater für nachhaltige Wasser- und Energieversorgung. In Tansania leitete er zuvor das Büro der KfW.