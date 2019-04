454 Jobs betroffen

Gerry Weber schließt bundesweit 120 Geschäfte

Der schwer angeschlagene Modehersteller Gerry Weber schließt in Deutschland 120 Geschäfte und baut 454 Stellen ab - davon gut 300 in den Filialen und den Rest in der Verwaltung.