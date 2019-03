Die Bankerin Rosemary Vrablic verschaffte Donald Trump Kredite bei der Deutschen Bank. (Dedert/DPA)

Die grobkörnige Vergrößerung eines Fotos von der VIP-Sektion bei der Amtseinführung Trumps im Januar 2016 lässt eine Frau in einem weißen Parka erkennen, die ihren Kopf leicht zur Seite gedreht hat. Es handelt sich um Rosemary T. Vrablic, eine höchst diskrete Bankerin, die im Jahr drei Millionen Dollar damit verdiente, für die Deutsche Bank Privatkunden zu betreuen.

Kaum einer weiß besser als der Ehrengast mit dem grauen Kurzhaarschnitt, wie sehr der neue Präsident der Vereinigten Staaten seinen Job auch ihr persönlich zu verdanken hat. Als andere Banken den Demagogen mit einer langen Geschichte an windigen Projekten, Geschäftspleiten und aufgeblähten Bilanzen schon längst als toxisch betrachteten, verschaffte Vrablic Trump mit dem Segen von ganz oben einen Kredit nach dem anderen.

Allein in ihrer Zuständigkeit als Kundenbetreuerin Trumps im Privatbanking-Geschäft der Deutschen Bank erhielt der Baumogul nach Schätzungen der New York Times rund 300 Millionen US-Dollar für diverse Vorhaben.

Im Wahljahr bekam das Bankhaus plötzlich kalte Füße. Was, wenn die Trump-Organisation wie in der Vergangenheit seine Kredite nicht zurückzahlen kann? Die Deutsche Bank gab laut einer exklusiven Recherche der New York Times den Mitarbeitern an der Wall Street eine deutliche Anweisung. „Erwähnen Sie nicht den Namen“.

Generalstaatsanwalt in New York ermittelt

Der Grund lag auf der Hand. Die riskanten Geschäftsbeziehungen könnten schon bald von den Gerichten und dem Kongress unter die Lupe genommen werden. Genau das passiert nun. Der Generalstaatsanwalt in New York ermittelt und die neue demokratische Mehrheit im Kongress hat bereits Dokumente angefordert.

Beides verspricht, ein Fenster in die persönlichen Finanzen Trumps zu geben, der mit rund zwei Milliarden US-Dollar bei der Deutschen Bank in der Kreide steht. Die Times hat mehr als 20 ehemalige Banker interviewt, die ein konträres Bild von der behaupteten Geringfügigkeit der Beziehungen zu Trump zeichnen.

Dessen Konturen zeigen ein Finanzhaus, das verzweifelt versuchte, die Wachstumsprognosen seines damaligen Chefs Josef Ackermann zu erfüllen. Trotz Prozessen und Millionen-Verlusten gewährten sie Trump immer wieder riskante Kredite. Die Deutsche Bank avancierte zu der Hausbank Trumps. Wobei verschiedene Abteilungen der Deutschen Bank ihren Klienten wie eine heiße Kartoffel weiterreichten.

Beziehungen reichen zurück in die 90er-Jahre

Die Beziehungen reichen zurück in die 90er-Jahre als Mike Offit, der Sohn des Schriftstellers Sidney Offit und zuständig für das Immobiliengeschäft im Investment-Geschäft der Deutschen Bank an der Wall Street, dem Baumogul Geld für zwei Großprojekte in New York verschaffte. Eine Kreditlinie über mehrere Hundert Millionen US-Dollar für Trumps Casino in Atlantic City ging wegen einer gefälschten Unterschrift nicht durch.

Vrablic verschaffte Trump zuletzt das Geld für den Umbau des alten Postgebäudes in ein Luxushotel unweit des Weißen Hauses. Geld für seinen Golfplatz im schottischen Turnberry gab es dann nicht mehr. Mitten im Wahlkampf, im März 2016, zog Frankfurt die Notbremse.

Auf seinen Pariah-Status an der Wall-Street für einen Artikel in der Times seinerzeit angesprochen, verwies Trump auf seine Geschäftsbeziehungen zu dem deutschen Finanzhaus. „Warum rufen sie nicht die Chefin der Deutschen Bank an?“, schlug er vor. „Ihr Name lautet Rosemary Vrablic. Sie ist der Boss.“

Genau das werden nun wohl die Ausschüsse für Finanzen und Geheimdienste im Repräsentantenhaus machen. Denn die haben eine Menge Fragen zu den Geschäftsbeziehungen, möglichen Garanten in Russland und über Zypern abgewickelte Transaktionen. Einen Teil davon, so hoffen die Abgeordneten, kann die notorisch private Privatbankerin Vrablic beantworten, die Trump half, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.