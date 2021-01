Trotz Homeoffice: Das Bremer Gesundheitsamt will mehr Büroflächen anmieten. (Patrick Pleul / dpa)

Am gleichen Tag, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als eines der Ergebnisse ihrer Konferenz mit den Ministerpräsidenten verkündet, dass Unternehmen zur Pandemiebekämpfung verstärkt Homeoffice ermöglichen müssen, hat die Bremer Gesundheitsdeputation einen Antrag der Gesundheitssenatorin debattiert, zusätzliche Büroflächen anzumieten. Vorgesehen sind ab Februar zunächst befristet bis Ende Dezember rund 1000 Quadratmeter in der Überseestadt. Noch hat auf dieser Fläche Geoinformation Bremen seinen Sitz.

Für Theresa Gröninger (CDU) war das Anlass zur fundamentalen Kritik an der mangelnden Digitalisierung im Gesundheitsamt. „Die zusätzlichen Flächen dienen allein Büroarbeitsplätzen. Das ist das falsche Signal, gerade an diesem Tag“, sagte sie und wies auf die Beispielfunktion auch der öffentlichen Arbeitgeber hin. Homeoffice zu ermöglichen, sei nicht zuletzt eine Frage des Wollens. „Die dafür jetzt beantragten insgesamt 180.000 Euro für Umzug und Miete sollten besser in Digitalisierungsprojekte fließen.“

Als konkreter Grund für den Mehrbedarf wird allerdings auch die Corona-Pandemie angegeben. Zum einen soll in den neuen Büros der bereits erfolgte und weiter geplante Personalzuwachs der Behörde untergebracht werden, zum anderen wächst der Flächenbedarf, um die Abstandsregeln am Arbeitsplatz einzuhalten. Betroffen ist laut Gesundheitsressort speziell das Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin (LUA). Hier sei kein Homeoffice möglich, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den technischen Geräten vor Ort ihre Untersuchungsleistungen erbringen. Um dem Arbeitsschutz zu entsprechen wird deswegen seit März in Wechselschichten gearbeitet, was bei vielen Familien der Beschäftigten bei der Kinderbetreuung inzwischen auch aufgrund der geltenden privaten Kontaktbeschränkungen zu Problemen führt.

Mehr zum Thema Benachrichtigung per Brief Impf-Benachrichtigungen an berechtigte Bremer sind unterwegs Bald dürften die über 80-Jährigen ihre Corona-Impf-Briefe erhalten. Der Bremer Senat will Taxi-Transporte zu Zentren mit etwa 1,5 Millionen Euro finanzieren. mehr »

Umziehen sollen allerdings nicht LUA-Mitarbeiter, sondern Beschäftigte anderer Abteilungen, sodass für die Labore zusätzlicher Platz gewonnen wird. Senatorin Claudia Bernhard (Linke) sah ebenfalls Defizite bei der Digitalisierung, will diese jedoch erst im Nachgang der Pandemie angehen. „Das sind im Gesundheitswesen keine trivialen Projekte. Sie würden momentan Ressourcen binden, die wir anderweitig benötigen.“ Gerade wegen der Pandemie müsse die Behörde vollständig arbeitsfähig bleiben. Für Gröninger kein stichhaltiges Argument. „Die Unternehmen werden in einer Zeit zum Homeoffice angehalten, in der sie teilweise um ihre Existenz bangen.“ Da könne die Behörde nicht beliebig Büroflächen anmieten, begründete sie die Ablehnung des Antrags durch die CDU.

Trotz eingeräumter Defizite sieht sich das Gesundheitsressort in Fragen der Digitalisierung nicht prinzipiell schlecht aufgestellt. Laut Ressortsprecher Lukas Fuhrmann arbeiten Mitarbeiter aus vielen unkritischen Abteilungen an mobilen Arbeitsplätzen seit Monaten von zu Hause aus. Auch habe man zum Beispiel die Corona-Infektionszahlen des Landes von Beginn an digital an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. „Bremen hat nie Faxe nach Berlin gesendet“, betont Fuhrmann.

Zur Sache

Bremen meldet digital

Von Beginn an hat das Bremer Gesundheitsamt die Corona-Infektionszahlen des Landes digital an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. „Schon vor der Pandemie hat Bremen Informationen zu allen meldepflichtigen Erkrankungen über die dafür vorgesehene Anwendung Survnet an das RKI weitergeleitet“, sagt Andreas Fuhrmann, Sprecher der Behörde. Man habe nie Faxe verschickt. Übermittelt würden zudem exakt die Zahlen, die Bremen auch tagesaktuell bekannt gibt. Was in Berlin mit den Daten passiert und warum es zwischen den von Bremen und dem RKI veröffentlichten Zahlen immer wieder zu Zeitverzögerungen und Abweichungen kommt „entzieht sich vollständig unser Kenntnis“, heißt es auf Anfrage aus dem Gesundheitsressort.

Survnet wird seit 2001 vom Robert Koch-Institut kostenlos für alle Gesundheitsämter und Landesstellen bereit gestellt. Von den insgesamt 377 datenübermittelnden Behörden in Deutschland nutzen aktuell 209 die Software. Vor Corona waren es gut ein Drittel.