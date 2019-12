Kabinengewerkschaft Ufo

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gewerkschaft informiert über Streiks bei der Lufthansa

Für Passagiere der Lufthansa könnte das Jahresende stressig werden. Die Kabinengewerkschaft Ufo will heute ankündigen, wann sie in den nächsten Tagen zum Streik aufrufen will.