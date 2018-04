(Stephan Meinking (U))

Die Globalisierung schafft Gewinner und Verlierer. Und Deutschland, das kann man klar sagen, ist auf der Gewinnerseite. Deutsche Unternehmen exportieren ihre Produkte in die ganze Welt, die Bundesrepublik ist ein Hightech-Standort: Hier wird geforscht, entwickelt, verkauft.

Wenn ein großer Teil der Deutschen – wie nun aus einer Studie hervorgeht – also sagt, die Globalisierung hat einen guten Einfluss auf die Welt, ist das berechtigt und verständlich. Denn Deutschland profitiert. Die Menschen, die hier leben, auch.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine große Angst vor den negativen Folgen, wenn die Welt näher zusammenrückt. Angst, dass ausländische Unternehmen deutsche Firmen übernehmen. Angst, dass der eigene Arbeitsplatz ins Ausland verlagert wird. Auch das ist verständlich, sorgt aber für einen Konflikt, der sich nicht lösen lässt.

Die Globalisierung hat Vor- und Nachteile. Das ist ein Allgemeinplatz, aber er trifft zu. Denn nur weil in Deutschland die positiven Aspekte überwiegen, heißt es nicht, dass es keine negativen Folgen gibt. Das wird immer so sein. Eine „Globalisierung mit Sicherheitsnetz“, wie in der Studie formuliert, gibt es nicht.

Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, das zu wissen: Handelskriege, Schutzzölle und die Abschottung der heimischen Wirtschaft sind Zeichen dafür, dass viele den Kern der Globalisierung vergessen haben. Anstatt die Errungenschaften durch den freien Handel zu sehen, liegt ihr Fokus auf dem Negativen. Es kommt aber darauf an, was unter dem Strich steht. Gewinne der Globalisierung sollten dabei nicht nur dafür genutzt werden, Reichtum zu mehren. Sie sollten auch denen helfen, für die die Globalisierung Nachteile gebracht hat.

Protektionismus und Abschottung können jedenfalls nicht die Antwort sein. Im ersten Moment stärken sie vielleicht eine schwächelnde Industrie, belassen Arbeitsplätze im Land oder sorgen sogar für mehr Jobs. Auf lange Sicht lohnen sich diese Kurzzeiteffekte nicht.