Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gewinnmitnahmen drücken Dax leicht ins Minus

Sorgen um die Wirtschaft in den USA haben den Dax ins Minus gedrückt. „Die Partystimmung an den Börsen ist erst einmal vorbei“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC-Partners. Der deutsche Leitindex sank am Vormittag um 0,46 Prozent auf 11 534,05 Punkte.