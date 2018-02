Bisher gibt es in Deutschland Aldi Nord und Aldi Süd. (dpa)

Mitten durch Deutschland verläuft eine imaginäre Grenze. Sie trennt Nord- und Süddeutschland und vor allem die Bereiche, in denen Bürger bei Aldi Nord oder bei Aldi Süd einkaufen gehen können. Und Aldi ist nicht gleich Aldi. Immer wieder hört man, dass Aldi Süd deutlich besser sein soll als sein nordisches Pendat. Nun wird offenbar geprüft, ob mehrere Bereiche der beiden Discounter-Giganten zusammengelegt werden, darunter der Einkauf. Das berichtet das Manager-Magazin in seiner Ausgabe vom 16. Februar.

Im Bericht wird aus einem siebenseitigen Protokoll einer Sitzung von mehreren Aldi-Managern zitiert. Die dazugehörige Sitzung soll am 23. November 2017 in der Mülheimer Süd-Zentrale stattgefunden haben. Darin ist offenbar festgehalten, dass zunächst alle "Sortimente und Abläufe" harmonisiert und synchronisiert werden. Sämtliche Leistungen im Einkauf und in den "Dienstleistungsabteilungen Qualitätswesen, Corporate Responsibility, Werbung, Logistik und so weiter" sollen nur noch einmal erbracht werden. Mit dem Projekt "Kooperation Aldi Nord - Aldi Süd" soll die Effizienz gesteigert werden.

Kooperation ja - Fusion nein

Ob Aldi Nord und Aldi Süd allerdings richtig zusammengeführt werden, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings zitiert das Magazin das Sitzungsprotokoll wie folgt: "Perspektivisch sollte dann auch über weitere organisatorische Schritte der Kooperation nachgedacht werden." Eine Fusion der Unternehmen sei aber nicht geplant, teilten die Discounter am Donnerstag mit. Aus der Zusammenarbeit ergebe sich auch keine Reduzierung des Personalbedarfs. Die Discounter reagierten damit auf den Bericht des "Manager Magazins". Diese Spekulation wollten die Discounter nicht im Raum stehen lassen. "Eine Fusion ist weder aus der Kooperation folgend noch aus sonstigen Überlegungen geplant oder beabsichtigt", betonten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Aldi Nord und Aldi Süd arbeiteten als Schwesterunternehmen traditionell schon immer sehr eng zusammen. Diese Zusammenarbeit werde seit Jahren intensiviert. Ziel sei es, die Marktposition zu festigen.

Die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht hatten 1961 ihr gemeinsames Unternehmen in zwei selbstständige Firmen - Aldi Nord und Aldi Süd - aufgeteilt. Der Aldi-Äquator, der die beiden Discount-Imperien trennt, verläuft quer durch Deutschland vom Niederrhein über Hessen an der bayerisch-thüringischen Grenze entlang bis zum Süden Sachsens.

Das Bundeskartellamt bewertet Aldi Nord und Aldi Süd aufgrund der gemeinsamen historischen Vergangenheit und der nach wie vor unangetasteten Gebietsaufteilung schon heute als "verbundene Unternehmen". (isc/dpa)

++ Der Artikel wurde um 11.59 Uhr aktualisiert. ++