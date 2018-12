Container werden im Hafen von Savannah auf ein Schiff verladen. Nach dem Zoll-Rundumschlag von US-Präsident Trump brennt es in der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf an allen Ecken und Enden. (Stephen B. Morton / dpa)

Es ist kein gutes Jahr für den Welthandel gewesen. Drohungen, Strafzölle, Vergeltungsmaßnahmen haben die vergangenen Monate geprägt. Vor allem der Streit zwischen den USA und China hat sich gefährlich hochgeschaukelt. Feindselige Rhetorik scheint inzwischen der normale Umgangston zu sein in den internationalen Gremien, die eigentlich zur Beilegung von Handelsdisputen gedacht sind.

Wo sind sie noch, die Freunde des freien Warenaustauschs, der Völker verbindet und Wohlstand schafft? Immerhin gibt es Hoffnungszeichen. Dazu gehört die Billigung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Japan, das kommenden Februar in Kraft treten soll. Dann entsteht die größte Freihandelszone der Welt – ein Wirtschaftsraum, in dem 635 Millionen Menschen leben und der für 30 Prozent der globalen ökonomischen Leistung steht.

Doch regionale Abkommen – seien sie noch so umfassend – ersetzen ein weltweites Handelsregime nicht. Die Welthandelsorganisation WTO steckt in ihrer tiefsten Krise, was nicht nur an der Blockadehaltung der USA liegt. Aber diese Krise kann auch eine Chance sein: für mutige Reformen der WTO, die etwa schnellere Entscheidungen und mehr Transparenz braucht. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch ‒ es lohnt sich, für sie zu kämpfen.