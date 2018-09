Symbol der Demokratie

Globalisierungskritiker besetzen Frankfurter Paulskirche

Globalisierungskritiker haben am Samstag die Paulskirche in Frankfurt besetzt. Rund 50 Aktivisten versammelten sich in der Kirche und entrollten Plakate.