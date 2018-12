Rekordjahr in Sicht

Goldener Oktober für deutschen Export

Handelskonflikte bereiten Sorgen, die Weltwirtschaft kühlt ab. Dennoch gewinnen die Ausfuhren „Made in Germany“ zum Jahresende an Tempo. Das fünfte Rekordjahr in Folge scheint in Sicht.