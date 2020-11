Das Schulschiff der Marine, die «Gorch Fock», läuft unter Segeln über die Kieler Förde. (Carsten Rehder)

Nach Informationen der Funke-Mediengruppe soll das Segelschulschiff „Gorch Fock“ „mit illegal deklariertem Holz renoviert worden sein. Die Zeitungen beziehen sich auf den Holzexperten der Umweltorganisation WWF (World Wide Fund For Nature), Johannes Zahnen. Aus Sicht des Experten könne das Teakholz gar nicht aus legalem Einschlag von Plantagen stammen, sondern nur aus der Regenwaldrodung in Myanmar.

Die EU-Holzhandelsverordnung stellt die Einfuhr von Hölzern aus unrechtmäßigen Quellen unter Strafe. Auch der Beschaffungserlass der Bundesregierung verpflichtet deutsche Behörden dazu, nachhaltig erzeugtes Holz zu verwenden. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei MJG soll im Auftrag des Deutschen Naturschutzrings (DNR) inzwischen „ein sofort vollziehbares Verbot des weiteren Verbaus von Teakholz auf der ,Gorch Fock‘“ beantragt haben, berichten die Funke-Zeitungen.

Es ist schon der zweite Vorwurf dieser Art von der Naturschützern. Bereits 2018 hatten sie daran Anstoß genommen, dass das Teakholz offenbar aus illegaler Regenwaldrodung stamme.

Nach jahrelangen Verzögerungen und Kostensteigerungen kommt die Sanierung des Marineschulschiffs „Gorch Fock“ inzwischen langsam voran. Die Marine erwartet ihr Segelschiff Ende Mai 2021 zurück, erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums unlängst in Berlin. In der vergangenen Woche hatte das Landgericht Bremen alle Ansprüche einer beteiligten Werft in einem millionenschweren Streit über Sanierungskosten des Segelschulschiffs abgewiesen.