Erdölförderanlage im mexikanischen Bundesstaat Tabasco. Foto: Pemex/Handout/epa/dpa/Archiv (Pemex / Handout / dpa)

In zwei Jahren könnten dort täglich bis zu 100.000 Barrel Öl gefördert werden, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador bei einem Rundgang. „Die Ölindustrie ist fundamental für die Entwicklung Mexikos.“

Die mexikanische Regierung hofft, mit der Entdeckung des Ölfeldes eine Trendwende einleiten zu können. Aufgrund fehlender Investitionen in moderne Technik fällt die Ölproduktion in dem lateinamerikanischen Land seit 14 Jahren stetig. Während 2004 in Mexiko täglich noch 3,4 Millionen Barrel gefördert wurden, waren es zuletzt nur noch 1,7 Millionen Barrel. (dpa)