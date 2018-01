Bundesweit steigt das Passagieraufkommen, nur am Bremer Hans-Koschnick-Flughafen nicht. (Frank Thomas Koch)

Trotz des dritten Passagierrückgangs in Folge sieht Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) den Flughafen der Hansestadt gut aufgestellt. „Wir lassen uns von Rückgängen in der Passagierzahl nicht sonderlich beeindrucken“, sagte Günthner dem WESER-KURIER. Zudem betonte er, dass sich der Airport aus sich heraus finanziere. Schwankungen gebe es immer.

Zuletzt sei das Urlaubsgeschäft in der Türkei eingebrochen. „Das hat wiederum Auswirkungen auf den Bremer Flughafen“, sagte der Wirtschaftssenator. „Ich gehe aber davon aus, dass mit neuen Verbindungen daran gearbeitet werden kann, den Bremer Flughafen wieder stärker zu machen.“ Außerdem spiele die Geschäftsfliegerei nach wie vor eine sehr große Rolle für den Airport. Nachdem der Flughafen die aktuellen Passagierzahlen am Montag veröffentlicht hatte, hüllte sich das Wirtschaftsressort zunächst in Schweigen. Zwei Anfragen dieser Zeitung blieben unbeantwortet. Bremen ist Eigentümer des Flughafens, und das Wirtschaftsressort stellt mit Staatsrat Ekkehart Siering den Aufsichtsratsvorsitzenden der Airport GmbH.