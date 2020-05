Börse in Frankfurt

Gute Laune am Aktienmarkt: Dax legt deutlich zu

Am deutschen Aktienmarkt hält die gute Laune an: Nach seinem starken Wochenstart ist der Dax in den ersten Handelsminuten über die Marke von 11.500 Punkten gestiegen. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 1,02 Prozent auf 11.507,49 Punkte.