AHändler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal die Kursentwicklung der Frankfurter Börse. Foto: Boris Roessler (dpa)

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,67 Prozent auf 3374,24 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,32 Prozent abwärts auf 25 882,75 Punkte. Der TecDax sank um 0,80 Prozent auf 2699,41 Punkte.

Vorsichtig waren Anleger erneut bei Bankaktien, Titel der Deutschen Bank gaben um 0,5 Prozent nach. Sie waren am Mittwoch auf ein Rekordtief gefallen. Am Donnerstagabend veröffentlicht die US-Notenbank Fed den zweiten Teil ihres Stresstests für die Bankenbranche.

Der Spezialchemiehersteller Covestro will aus dem operativen Geschäft mehr freie Mittel erwirtschaften als ursprünglich in Aussicht gestellt. Für den Kurs ging es dennoch um 0,6 Prozent nach unten. Covestro will gleichzeitig in den kommenden Jahren bis zu 700 Millionen Euro investieren.

Puma-Aktien profitierten von einem auf 600 Euro erhöhten Kursziel der Investmentbank Goldman Sachs. Sie legten um 3,4 Prozent auf 486 Euro zu und setzten sich an die Spitze des MDax. Nach dem historisch frühen Aus der deutschen Fußballer bei der WM in Russland gaben Aktien ihres offiziellen Ausrüsters Adidas um 1,2 Prozent nach. Am Abend veröffentlicht zudem der Kontrahent Nike Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal. (dpa)