Hansa Heavy Lift wurde 2011 gegründet. Sie ist die Nachfolgefirma der Bremer Beluga-Reederei von Niels Stolberg. (Monika Skolimowska/dpa)

Die Hamburger Schwergut-Reederei Hansa Heavy Lift ist insolvent. Der Insolvenzantrag sei von der Geschäftsführung des Unternehmens eingereicht worden, teilte ein Justizsprecher am Montag in Hamburg mit. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter oder Sachwalter soll am heutigen Dienstag eingesetzt werden. Betroffen von der Insolvenz sind weltweit 80 Mitarbeiter, davon 50 in Hamburg. Hansa Heavy Lift hatte zuvor die Zahl seiner Schwergutschiffe, deren Kräne bis zu 1400 Tonnen Last heben können, von 16 auf elf reduziert.

Hansa Heavy Lift, gegründet 2011, ist die Nachfolgefirma der Bremer Beluga-Reederei von Niels Stolberg, der später wegen Betrugs und Bilanzfälschung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Stolberg hat Revision eingelegt.

Hinter der Reederei steht der US-Investmentfonds Oaktree, der auch an der Bremer Beluga-Gruppe beteiligt war. Der Fonds hat offenbar den Geldhahn abgedreht. „Angesichts der anhaltenden strukturellen Probleme in der weltweiten Schwergut-Schifffahrt kann Oaktree keine weiteren Finanzmittel mehr in das Unternehmen investieren“, teilte Oaktree mit. Oaktree-Fonds hätten sich in den vergangenen sieben Jahren aktiv als Kapitalgeber für Hansa Heavy Lift engagiert und gemeinsam mit der Geschäftsleitung des Unternehmens gründlich und beharrlich alle möglichen Strategien geprüft, um sein Überleben zu sichern.

Interesse aus Bremen?

Interessant könnte Hansa Heavy Lift oder zumindest ein Teil davon für die Zeaborn-Reederei des Bremer Unternehmers Kurt Zech sein. Die 2013 gegründete Zech-Tochter verfügt über einige Erfahrung beim Kauf von Schiffen oder Firmen in finanzieller Schieflage.

So übernahm Zeaborn unter anderem vom Hamburger Kaufmann Erck Rickmers die Sparte Schiffsmanagement und eine Schiffsmakler-Firma. Mit dem Kauf der Geschäftsanteile an der E.R. Schifffahrt GmbH und der Rickmers-Tochtergesellschaft Harper Petersen & Co. stieg Anfang dieses Jahres die Anzahl der Mitarbeiter um etwa 200 auf insgesamt 360 Angestellte an Land und um 2800 auf 5000 Beschäftigte auf See. Mit der Übernahme wuchs zudem die technisch gemanagte Schiffsflotte um 61 Container-Schiffe und 20 Massengutfrachter auf mehr als 165 Schiffe an.

Im Jahr zuvor hatte Zeaborn bereits die insolvente Hamburger Reederei Rickmers übernommen. Aktuell ist das Unternehmen von Kurt Zech Bremens größte Reederei. Ein Interesse an Hansa Heavy Lift wollte Zeaborn auf Nachfrage des WESER-KURIER weder bestätigen noch dementieren.