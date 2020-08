Diskussion um Vier-Tage-Woche

Heil: Reduzierte Arbeitszeit könnte geeignete Maßnahme sein

Der Strukturwandel etwa in der Automobil-Industrie ist in vollem Gange. Wie könnte eine Antwort aussehen? Arbeitsminister Heil sieht in weniger Arbeit eine Möglichkeit.