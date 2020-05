Eine Notlage aus Folge der Corona-Krise kann auch zu Depressionen führen. (Marijan Murat/DPA)

Die Maßnahmen, um den Verlauf der Corona-Pandemie zu verlangsamen, waren so außergewöhnlich und umfassend wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Maßnahmen zeigten ihre Wirkung. Covid-19 darf aber nicht nur auf die unmittelbar im Zusammenhang stehende Lungenerkrankung beschränkt werden.

Das Virus kann auch auch für weitere Krankheiten sorgen: Wer seine Arbeit aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen verliert oder wegen der Virus-Krise weniger verdient und seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, der ist auch ein potenzieller Krankheitskandidat.

So eine Situation kann eine Depression hervorrufen und andere Krankheiten verursachen. Das gilt es zu verhindern. Wer nachweislich durch die Corona-Krise unverschuldet in eine massive finanzielle Schieflage gerät, dem muss geholfen werden. Wie das aussehen könnte? Genau mit den Mitteln, die gegen die Corona-Pandemie eingesetzt werden: mit außergewöhnlichen Maßnahmen. Das könnten beispielsweise öffentliche Niedrigzins-Kreditprogramme sein, die es von der Länge der Laufzeit her so noch nicht gegeben hat.