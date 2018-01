Bremen. Die Jagd nach dem perfekten Selfie ist nicht immer einfach: Mal ist die Aufnahme verwackelt, mal fehlt der lange Arm für den Auslöser. Diese Probleme gehören mit der experimentellen Foto-App „Selfissimo!“ der Vergangenheit an: Sie erkennt automatisch den passenden Moment, um das perfekte Selfie aufzunehmen, und betätigt selbstständig den Auslöser – und das in Serie.

Nach Öffnen des Programms geht es ohne langes Vorgeplänkel los: Die Kamera schaltet in den Selfie-Modus, lässt den Nutzer einen Blick in einen milchigen Spiegel werfen und gibt ihm die Möglichkeit, sich noch ein wenig optisch herzurichten. Ist er zufrieden mit dem, was er sieht, wird mit einem Klick auf den Start-Button das Bild scharf gestellt – die Aufnahme-Session beginnt.

Ist ein Foto gemacht, kann sich der Porträtierte in eine neue Pose werfen. Wenn er stillsteht und das Smartphone keine Bewegungen mehr auf visuellem Weg wahrnimmt, wird die nächste Aufnahme geschossen. Diese Prozedur kann beliebig oft wiederholt werden. Auch für die passende Motivation ist gesorgt: Nach jeder Aufnahme leuchtet ein Schriftzug auf, der englischsprachige Komplimente verteilt. Mal ist das Foto „superb!“, dann wieder „glorious!“ oder das Model erhält einfach nur ein „Wow!“. Ändern sich die Lichtverhältnisse, passt die App diese automatisch und schnell für die nächste Aufnahme an. Auf dem fertigen Selfie sind die Hell-Dunkel-Töne dadurch besser austariert als auf vielen voreingestellten Schwarz-Weiß-Filtern.

Ein kräftiges Tippen auf den Bildschirm beendet die Aufnahmesession. Das klappt aber nicht immer so gut, wie es sollte. Und wer sich verdrückt, löscht die Bilderserie auch mal aus Versehen. Hat aber alles funktioniert, folgt ein Sprung in das Menü, in dem die Aufnahmen mit Nummern versehen aufgelistet werden. Wenn dem Nutzer ein Foto gefällt, kann er es vergrößern. Gefällt es ihm immer noch, kann er es herunterladen oder direkt an seine Kontakte verschicken. Auch das Herunterladen der gesamten Bilderserie ist möglich. Das dadurch entstandene Foto ähnelt einem Abzug aus einem Passbildautomaten im Retro-Look.

Fazit: Viele Optionen hat „Selfissimo!“ nicht im Angebot. Doch als nette Spielerei für Selfie-Liebhaber funktioniert die App. Die einfache Handhabung und übersichtliche Menüführung lassen in Sekundenschnelle einige hervorragend ausgeleuchtete Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstehen. Vor allem bei ganzen Bildserien erweist sich die App als hilfreich.