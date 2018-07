Studie

Höchste Azubi-Gehälter am Bau und in der Metallindustrie

Azubis verdienen am Bau und in der Metallindustrie das meiste Geld. Bereits im ersten Ausbildungsjahr liegen die monatlichen Zahlungen in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit über 1000 Euro.