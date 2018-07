Gewerkschaftsnahes Institut

Höheres Wachstum durch Mindestlohn

Der Mindestlohn in Deutschland soll in zwei Schritten auf 9,35 Euro steigen. Davon profitierten nicht nur die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen, sagen gewerkschaftsnahe Wirtschaftforscher.