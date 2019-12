Gerhard Dehlwes auf seinem Hof in Lilienthal. Er besitzt 260 Kühe. Vor 20 Jahren stellte er alles auf Bio um. (Maximilian von Lachner)

20 Jahre ist es her, dass Gerhard Dehlwes seinen Hof umgestellt hat. Seitdem produziert der Landwirt Bioware. Mit Erfolg, der Umsatz geht in die Millionen. Es ist deshalb ein großer Schritt, den Dehlwes jetzt gegangen ist, seine Kunden haben es gemerkt, und nicht alle sind damit einverstanden. Die Milch, der Joghurt, die Butter, der Quark – alles, was von der Hofmolkerei kommt, ist mit einem neuen Label beklebt worden und trägt eine neue Farbe. Wo vorher Dehlwes draufstand, prangt jetzt „Heimatglück“. Die Milchtüten kommen blau daher und nicht mehr hellbraun. Blau sind auch die Becher, blau ist das gesamte Sortiment. Ein radikaler Wechsel im Auftritt der Marke, ein Risiko, denn irritierend ist das schon, wenn die gewohnte Ware plötzlich anders aussieht.

„Uns ist das vor der Umstellung selbst passiert, dass wir in großen Supermärkten an den Regalen vorbeigelaufen sind und nicht sofort entdeckt haben, wo unsere Produkte stehen“, sagt Dehlwes. Das ist der eine Grund für das Facelifting: erkennbar werden, signifikant. Der Landwirt wollte es farblich eigentlich bis zum Äußersten treiben: „Pink, ich habe an Pink gedacht. Das fällt am meisten auf.“ Dafür fehlte ihm letztlich aber der Mut, möglicherweise auch die Unterstützung. Der 66-Jährige betreibt den Hof mit seiner Familie; Frau, Tochter und Schwiegersohn. Und er hatte eine Werbeagentur engagiert. Viele also, die mitreden wollten.

Zweieinhalb Millionen in den nächsten Jahren

Die Hofmolkerei hat ihren Sitz in Trupe, einem Ortsteil von Lilienthal, der direkt an der Grenze zu Bremen liegt. Im Stall stehen 260 Kühe, vor 20 Jahren waren es noch 120. Und ganz zu Anfang, als Dehlwes im Jahr 1978 den Betrieb übernahm, der seit Generationen von seiner Familie geführt wird, trieb er gerade einmal 25 Kühe auf die Weiden. Weiter wachsen soll die Herde nicht mehr. Investiert wird stattdessen in die Abläufe. Zweieinhalb Millionen Euro, die in den nächsten Jahren anfallen, erklärt der Bauer. Für eine Biogasanlage, einen Melkroboter, eine Halle und einen Laufhof. Änderungen auch beim Abpacken der Ware, das stärker technisiert wird. Dehlwes beschäftigt rund 60 Mitarbeiter, später, wenn alles umgesetzt ist, werden es einige weniger sein.

Seit drei Jahren betreibt die Familie einen Hofladen mit Café. Der Clou dort ist die Zapfanlage. Die Kunden füllen sich die Milch selbst ab, entweder in Behälter, die sie mitgebracht haben oder in Flaschen vom Hof. Der Verkauf von Frischmilch macht bei Dehlwes ungefähr die Hälfte des Umsatzes aus. Hinzu kommen 45 weitere Produkte. Insgesamt sind es rund 30.000 Liter Milch, die jeden Tag verarbeitet werden. Die eigenen Kühe allein schaffen eine solche Menge nicht. Es wird zugeliefert, von Biolandwirten aus der Nähe, keiner von ihnen ist weiter als zehn Kilometer entfernt.

Milch aus der Nachbarschaft, von Bauern, denen man zusehen kann, zum Beispiel bei der Tierhaltung. Das ist das Prinzip Regionalität in der Lebensmittelwirtschaft. In den vergangenen 20 Jahren hat es Karriere gemacht, die Kunden goutieren, wenn sie das Gefühl haben dürfen, nicht länger Endpunkt einer anonymen Lieferkette zu sein. Nähe und Natürlichkeit, die zwei Seiten von Bioproduktion – wie bringt man das am besten auf den Punkt, hat Dehlwes zusammen mit seiner Familie und den Marketingleuten überlegt. Welcher Slogan soll es sein? Das war neben der Farbe die zweite Aufgabe für den neuen Werbeauftritt. Irgendetwas mit der Scholle, der Erde, dem Land. Irgendetwas mit Naturverbundenheit. So weit, so klar. Landliebe? Nein, das gibt es schon. Bioland? Geht auch nicht. So heißt der Dachverband aller Ökobauer. Aber was stattdessen? Den Namen ändert man schließlich nicht einfach so, er muss über lange Zeit Bestand haben.

Milch heißt „Heimatglück“

Bisher hieß die Milch wie ihr Erzeuger. Dehlwes war ein Begriff, er hatte sich eingebürgert. Gängig vielleicht, meinte die Familie, aber ist er auch griffig? „Am Telefon musste ich Dehlwes oft buchstabieren“, erzählt der Landwirt. Der Name ist nicht weg, er steht noch drauf, wo Dehlwes drin ist. Aber wesentlich kleiner als früher, weil die Überschrift heute eine andere ist: „Heimatglück“. Das ist das Wort, darauf haben sie sich geeinigt. Doch mit der Heimat ist das so eine Sache. Nicht alle gehen unbefangen damit um. Die Deutschen und ihre Geschichte, schwierig. Dehlwes weiß das natürlich, er ist vorsichtig, „wir wollen nicht in der rechten Ecke stehen“. Heimat – so gemeint, dass sie dort ist, wo man sich wohlfühlt und nicht zwingend dort, wo man herkommt. So hat es die Molkerei in einem Schreiben formuliert, das an Kunden geht, die Schwierigkeiten mit dem Ausdruck haben. Heimat kurzum als Anker in Zeiten der Globalisierung. Nicht mehr und nicht weniger.

„Wir wollen neue Kunden erreichen und nicht nur die, die uns schon kennen“, sagt Dehlwes, „wir wollen die Molkerei für ganz Bremen sein.“ Raus aus der Nische, wenngleich er das ja eigentlich schon geschafft hat. Die Biomilch aus Lilienthal gibt es in den großen Märkten von Rewe, Edeka und Real. Je nach Vergleichsmarke ist sie entweder etwas teurer oder kostet gleich doppelt so viel. Der Preis für eine besondere Qualität und für die Gewähr, dass die Milch von Kühen stammt, die im Sommer auf heimischen Wiesen stehen und dort Klee und Kornblumen fressen.

Dehlwes ist nun Heimatglück. Gewohnte Ware, neue Marke. Man sieht sie jetzt an der Litfaßsäule und auf der Straßenbahn, Werbung überall, denn sonst bringt das nichts. In Trupe, kann man sagen, sind sie ganz schön auf Trab.

Zur Sache

Die Goldene Olga 2019

