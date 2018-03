Wenn Verkehrs- und Umweltministerium nicht langsam eine konkrete Idee hervorbringen, führt kein Weg an Fahrverboten vorbei. (dpa)

Fahren sie oder fahren sie nicht? Diese Frage stellen sich derzeit vor allem Dieselbesitzer, die Angst davor haben, dass sie bald aus manchen Innenstädten ausgesperrt werden. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Leipzig ist die Gefahr von Fahrverboten größer denn je – genauso wie die Ideenlosigkeit der Politik.

Zugegeben: Der Vorschlag des Umweltbundesamtes, zwei blaue Plaketten einzuführen, um Fahrverbote besser durchsetzen zu können, hört sich aufwendig und umständlich an. Aber es ist immerhin ein Vorschlag. Vom designierten CSU-Verkehrsminister Alexander Scheuer ist hingegen nur zu hören, Fahrverbote seien falsch. Stattdessen müsse man hart daran arbeiten, den Schadstoffausstoß zu vermindern und die Luftqualität zu verbessern. Also genau das, was schon seit Jahren gepredigt, aber nicht umgesetzt wird.

Viel zu lange hat sich die Politik hinter Floskeln und Lippenbekenntnissen versteckt und gehofft, dass irgendwie alles gut wird. Genau das hat Dieselfahrer zu dem Punkt gebracht, an dem sie jetzt stehen. Wenn Verkehrs- und Umweltministerium nicht langsam eine konkrete Idee hervorbringen, führt wohl kein Weg an Fahrverboten vorbei. Dass sich die Regierungsbildung so lange hingezogen hat, war dabei sicherlich nicht hilfreich.