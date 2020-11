Stimmung verschlechtert sich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ifo: Exporterwartungen deutlich schlechter

Die Nachfrage nach Waren „Made in Germany“ stagniert in einigen wichtigen Absatzmärkten. Die Exportwirtschaft ist ohnehin schwer gebeutelt, zweite Corona-Welle in vielen europäischen Ländern belastet das Exportgeschäft abermals.