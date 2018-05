(Stephan Meinking (U))

Die europäischen Raumfahrtnationen stecken in der Zwickmühle: Sollen sie eine Leistung in Anspruch nehmen, die sie woanders günstiger bekommen, nur weil sie damit einer europäischen Firma helfen, die sie teils selbst finanzieren? Momentan ist in vielen Staaten die Antwort offenbar ein Nein. Anders lassen sich die fehlenden Aufträge für die Ariane-6-Rakete nicht erklären.

Die Vereinigten Staaten sehen das ganz anders. Hier wird amerikanischen Firmen wie Space X exklusiver Zugang zu Staatsaufträgen gewährt. Den Gewinn daraus ermöglicht ihnen, die Raketen in Europa günstiger anzubieten. Das ist unfair, keine Frage. Die Fehler, die zur jetzigen Situation geführt haben, wurden aber schon früher gemacht. Allzu lange wurden Weltraum-Start-ups von den etablierten Unternehmen belächelt. Sie konnten sich auf ihrem Quasi-Monopol ausruhen. Darunter haben die Innovationen gelitten. Bis plötzlich Pioniere wie der Space-X-Gründer Elon Musk auftraten und vieles anders machten.

Die Raumfahrt begann als Prestigeobjekt für die Staaten im Kalten Krieg und ist nun wichtiger Wirtschaftszweig. Doch der unterliegt den Regeln des Marktes – eine heißt Wettbewerb.