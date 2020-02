Starke Zunahme

Immer mehr Arbeitnehmer pendeln

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland pendeln zur Arbeit. Im vergangenen Jahr gab es 3,40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren Arbeitsort nicht in dem Bundesland hatten, in dem sie wohnten.