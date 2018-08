Verbraucherstimmung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Inflation und Niedrigzinsen bremsen Konsumklima leicht

Die Deutschen sind weiter in Kauflaune. Die Lust am Geldausgeben wird dennoch ein wenig gebremst, denn unter anderem die Preise an Zapfsäulen sind merklich gestiegen.