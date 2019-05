Nichts mehr los an der Kaje? So schlimm wie 2009 - aus diesem Jahr stammt das Foto - muss es ja nicht gleich kommen. (Ingo Wagner / dpa)

Nach recht stabilem Wachstum über zehn Jahre ist die deutsche Wirtschaft 2018 fast an einer Rezession vorbei geschrammt. Die Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von knapp zwei auf 0,5 Prozent absenken. Nur die Kauflust der Konsumenten und der Dauerboom in der Bauwirt­schaft haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres wieder einen klitzekleinen Zuwachs der Produktion er­zeugt.

Auffällig ist die schwächelnde Industrie­konjunktur. Die Aussichten in der Ex­portwirtschaft sind auch in Bre­men trüb. Zwei Hinweise zur gespal­tenen Konjunktur zwischen Bin­nen- und Außenwirtschaft: Die bedrohliche Konjunktur­schwäche ist nicht hausge­macht. Vielmehr schlägt die weltweite Globalisierungs­krise auf Deutschland durch. Die exportdominierte Wirtschaft leidet un­ter dem aggressiv- nationalistischen Protektionismus nicht nur des US-Präsidenten.

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist kritisch, je­doch nicht aussichtslos. Der „Spiegel“ irrt mit der Drohformel „Aus­laufmodell Deutschland/Die fetten Jahr sind vorbei“. Hier wird ein ärgerlicher Umschalte-Journalismus erkenn­bar. In der Phase konjunk­tureller Stabilität wurden nur Lo­beshymnen auf die deut­sche Wirtschaft gesungen. Kaum zeichnet sich eine Konjunkturkrise ab, ist die Schre­ckensmeldung Trumpf.

Dagegen gesetzt werden muss eine faktenbasierte Politik, um Wirtschaft und Arbeitsplätze zu stabilisieren. Die Verheißung des Wirtschaftsministers, 2020 sei mit einer Wachstumsrate von zwei Prozent gleichsam im Selbstlauf zu rechnen, ist naiv. Denn die Risiken der deut­schen Exportwirtschaft durch noch schärferen nationalistischen Protektionismus so­wie durch den Brexit nehmen eher zu.

Was zu tun ist:

- Die EU, in die Deutschland 60 Prozent exportiert, muss stabili­siert und sozial-ökologisch gestärkt werden.

- Wie die positiven Wirkungen der expansiven Lohnpolitik auf die Binnenwirtschaft zeigen, sind faire Löhne und gute Arbeit auf der Basis von Tarifverträgen zu sichern.

- Den seit Jahren boomenden Niedriglohnsektor, von dem derzeit über neun Millionen betroffen sind, abzubauen, trägt auch dazu bei, dem Fachkräftemangel zu be­gegnen.

- Die berechtigten sozialen Ängste durch den Jobverlust und dann den Abstieg durch Hartz IV abzubauen, stabili­siert die Demokratie.

- Deutschland wie die EU müssen durch Investitionen in die Infra­struktur und ökologische Umbauprogramme Zukunftsvertrauen schaffen.

Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel lehrte lange an der Universität Bremen. (Frank Thomas Koch)

Zur Person

Unser Gastautor

ist Finanzwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW) an der Uni

Bremen. Hickel übt heute Berater- und Gutachtertätigkeiten aus.