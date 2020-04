Freiwillige Helfer verteilen Lebensmittel an Tagelöhner im pakistanischen Lahore. Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa (K.M. Chaudary / dpa)

Der Ausbruch von Covid-19 habe erhebliche Auswirkungen auf die pakistanische Wirtschaft, hieß es in der Mitteilung. Mit der Finanzhilfe könne das südasiatische Land mehr Geld für Gesundheit ausgeben und auch Geberländer der Entwicklungshilfe entlasten.

Dutzende Länder haben wegen der Corona-Krise bereits beim IWF Notkredite beantragt. Die UN-Organisation mit Sitz in Washington stellte am Dienstag ihre jüngste Konjunkturprognose vor. Wegen der Coronavirus-Pandemie werde die Wirtschaft in diesem Jahr weltweit dramatisch schrumpfen. Der IWF rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die pakistanische Wirtschaft leidet unter hohen Haushaltsdefiziten, einer zweistelligen Inflationsrate sowie niedrigen Steuereinnahmen.

Premierminister Imran Khan hatte Ende März bereits ein nationales Finanzpaket von 1,2 Billionen pakistanischen Rupien (rund 6,6 Milliarden Euro) angekündigt. Wirtschaftsforscher hatten durch die landesweiten Ausgangssperren Massenarbeitslosigkeit für das Land mit mehr als 200 Millionen Einwohnern prognostiziert. Mehr als 18 Millionen Menschen, davon vor allem Tagelöhner, könnten in Folge von Corona ihre Arbeit verlieren. Pakistan hatte daher am Dienstag bereits Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. (dpa)