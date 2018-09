Schwedenparty für ein Zukunftsauto: Mit Bedacht hat Daimler die Stadt Stockholm als Bühne gewählt, um den Start in die nächste Ära zu inszenieren. Dass der Konzern das erste Modell seiner neuen Elektroautofamilie in der skandinavischen Metropole präsentierte, sollte ein Zeichen setzen: Wir können nicht nur Hochtechnologie – wir sind auch cool, hip und progressiv.

Derlei Imagepflege gehört zu den Aufräumarbeiten der deutschen Autoindustrie nach dem Dieselskandal. Aber auch den Ruf, bei Innovationen führend zu sein, müssen sich die heimischen Hersteller erst wieder neu erkämpfen. Geht es um Elektromobilität, ist der US-Pionier Tesla der Konkurrenz von Audi, BMW und Daimler immer noch um Jahre voraus. Wertvolle Zeit haben die Deutschen verloren, weil sie den Umbruch der Branche zu spät erkannten.

Diese drei Premiumhersteller stellen im September allesamt neue Elektromodelle vor. Das Rennen um die Spitzenposition im Strom-Zeitalter – es ist damit offiziell eröffnet. Erstmals bringt die deutsche Industrie erwachsene, leistungsstarke E-Autos auf den Markt, die den Vergleich mit Tesla überhaupt nicht scheuen müssen; keine schlanken Stadtflitzer für Ökoenthusiasten oder technologische Konzeptstudien, sondern begehrenswerte Objekte, die schon bald mächtige Kaufreize auslösen könnten.

Der Durchbruch des Elektroautos im Massenmarkt wäre ein Epochenwechsel für die Industrie – und er könnte schneller kommen, als manche glauben. Bereits heute ist das Interesse an dieser Antriebsart so groß, dass Käufer lange auf den Neuwagen warten müssen; bei Teslas Model 3 ebenso wie beim E-Golf und dem Elektro-Smart. Auf absehbare Zeit dürfte sich so mancher Hersteller wegen der Engpässe in der Batteriezellen-Produktion schwer damit tun, die Nachfrage halbwegs zu bedienen.

Damit die Elektrifizierung gelingt, nehmen Daimler, BMW und Co. viele Milliarden in die Hand. Dass die Serienfertigung des neuen Mercedes EQC im Bremer Werk beginnt, lässt für die Zukunft des Standorts hoffen. Letztlich haben die Hersteller aber auch keine Wahl: Nur wenn sie rasch sehr viele Batteriebetriebene verkaufen, können sie Europas Emissionsvorgaben und Elektro-Quoten in China wenigstens annähernd erfüllen. Sie sind beim E-Auto zum Erfolg verdammt.