Für Betriebe wird es immer schwieriger, Fachkräfte zu finden. Knapp 8500 freie Jobs gibt es derzeit im Gebiet der Arbeitsagentur Bremen und Bremerhaven. (Bernd Wüstneck /dpa)

Es sind Prognosen, die positiv stimmen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht für das Bundesland Bremen im kommenden Jahr von weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen aus. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg rechnet in seiner Prognose damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im Mittelwert um 1500 auf 33 400 Personen sinken wird. In Niedersachsen werde im Jahr 2019 die Zahl der Arbeitslosen im Mittelwert um 14 700 dann auf 213 500 Personen sinken. Für diese Prognose legt das IAB ein Bruttosozialprodukt für Deutschland von 1,7 Prozent zugrunde.

Doch auch schon jetzt hat die Arbeitsagentur Bremen und Bremerhaven dank der Herbstbelebung einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahl verzeichnen können. In der Stadt Bremen lag die Arbeitslosenquote bei 9,2 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im August. Das bedeutet, dass 27 331 Menschen ohne Job waren. Deutlicher wurde der Rückgang in Bremerhaven. Dort waren im September 7143 Personen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank im September gegenüber dem Vormonat um 0,4 auf 12 Prozent. In Niedersachsen sank die Arbeitslosenquote gegenüber August um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent. Hier waren im September 218 523 Personen ohne Job.

Positiv gestimmt war der stellvertretende Chef der Arbeitsagentur Bremen und Bremerhaven, Armin Zubrägel. Denn seit dem Zusammenschluss der Agenturen von Bremen und Bremerhaven im Jahr 2012 ist das der niedrigste Wert. Zubrägel sagte: „Die einsetzende Herbstbelebung des Arbeitsmarktes hat die Arbeitslosigkeit im September weiter sinken lassen. Darüber hinaus hat der Beginn von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen entlastend gewirkt.“ Entsprechend ist gegenüber August die Zahl derjenigen gestiegen, die an einer Weiterbildung teilnehmen oder an anderen Arbeitsmarkt-Programmen der Agentur beteiligt sind.

Leichte Abnahme an Stellenangeboten

Auf der anderen Seite hat der Zuwachs neuer Stellenangebote gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen. „Er liegt aber immer noch deutlich über dem Zugang des Vorjahresmonats September. Die Fachkräftenachfrage ist weiterhin hoch und lässt sich teilweise nur schwer bedienen. Das zeigt sich auch daran, dass die Zahl der offenen Stellen weiterhin auf Rekordniveau liegt“, ergänzte Zubrägel, der am Freitag den im Urlaub befindlichen Arbeitsagentur-Chef Joachim Ossmann vertrat.

Derzeit sind im Bezirk der Arbeitsagentur, zu dem neben Bremen und Bremerhaven auch der Landkreis Osterholz gehört, knapp 8500 Jobs unbesetzt – so ähnlich wie bereits im August. Aber auch dies ist eine Zahl, die es hier in den letzten Jahren so nicht gegeben hat. Auch die Vakanz der offenen Stellen, also die Dauer, bis eine Stelle wieder besetzt wird, bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Knapp 4000 Jobs warten bereits seit drei Monaten und länger darauf, besetzt zu werden. Vor allem in der Produktion, in der Logistik und in der Pflege werden Mitarbeiter gesucht.

Der Fachkräftemangel bereite inzwischen vielen Metall- und Elektrounternehmen Probleme. „Es gibt tausende offene Stellen in den Industrieunternehmen im Norden“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord, Nico Fickinger. Trotz guter Bezahlung und guter Arbeitsbedingungen finde man in vielen Branchen und Regionen kaum noch passendes Personal. Fickinger verwies darauf, dass die Unternehmen, die im Norden Autos, Schiffe, Flugzeuge oder Maschinen bauen, mehr als 23 000 neue Jobs geschaffen haben. "In Schleswig-Holstein waren es gut 5 000, in Hamburg knapp 2 000, in Bremen mehr als 900, in Mecklenburg-Vorpommern fast 4 000 und im nordwestlichen Niedersachsen sogar mehr als 11 500 neue Beschäftigte.“

Lage am Jobmarkt gut für die Motivation von Arbeitslosen

Der Vize-Chef der Arbeitsagentur, Zubrägel, sagte zu den aktuellen Zahlen: „Alles das ist gut für die Stimmung. Und diese positive Stimmung versuchen wir mitzunehmen.“ Es gehe darum, dass die Lage am Jobmarkt auch gut sei für die Motivation unter den Arbeitslosen. Wer eine Weiterbildung starte mit der Aussicht, dass das danach zu einem Job führe, der sei eben leichter zu motivieren. Solche Art der Förderung macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Denn gerade die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen ist es in der Vergangenheit gewesen, die Sorge bereitete. Sie ist in Bremen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,5 Prozent gesunken, in Bremerhaven sogar um 8,4 Prozent.

Nach wie vor ist die Arbeitslosenquote in Bremen und Bremerhaven deutlich höher als im bundesweiten Schnitt; hier liegt sie bei fünf Prozent. Nach wie vor gibt es Problem mit dem „Matching“: Viele Arbeitslose passen mit ihrem Jobprofil nicht auf die Stellen, die frei sind. Offene Stellen werden immer wieder von Menschen besetzt, die für ihren neuen Job nach Bremen ziehen. Und in Bayern liegt die aktuelle Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. Entsprechend der Definition verschiedener Arbeitsmarktexperten kommt das einer Vollbeschäftigung gleich. Im Landkreis Regensburg liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 1,7 Prozent.

Die Bremer Arbeitsagentur ist zusammen mit der Handwerkskammer und der Handelskammer bemüht gewesen, noch offene Lehrstellen auch nach dem 1. September zu vermitteln. Von den 255 jungen Menschen, die dazu in die Handelskammer eingeladen wurden, erschienen nicht alle. Aber die Resonanz sei positiv gewesen. „Dadurch, dass wir alle in einem großen Raum hatten, konnten wir sie direkt an die Hand nehmen. Die kurzen Wege sind da wichtig – gerade bei jungen Menschen, die da noch nicht so die Orientierung haben“, sagte Zubrägel. Konkrete Zahlen sollen Ende Oktober vorliegen.