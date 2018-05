Azhda Shibileva hat mit Start Up einen Gabelstaplerschein gemacht. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Farah Chowdhry lächelt. "Wenn man etwas möchte, kann man es schaffen", sagt sie selbstbewusst. Chowdhry stammt aus Pakistan und war Kosmetikerin in England. In Deutschland habe sie es sich zuerst nicht vorstellen können, in der Altenpflege zu arbeiten. Trotzdem absolvierte sie ein vierwöchiges Praktikum in einer Senioreneinrichtung. Anschließend hat sie die Qualifikation zur Betreuungskraft bestanden – als Klassenbeste. Jetzt sucht sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Anstellung.

"Altenpflege ist immer gefragter", sagt Elke Janzon. Auch in den Bereichen Krankenpflege und Erziehung würden Fachkräfte gesucht. Janzon ist Leiterin von Start up, einem Förderzentrum für Migranten der Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq). Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen, die Hilfe auf dem Arbeitsmarkt suchen. Start up hilft den Teilnehmern bei der Berufsorientierung und vermittelt Praktika, Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen. Sie müssen über 25 Jahre alt sein, Arbeitslosengeld II beziehen und einen Migrationshintergrund haben.

Start up besteht seit 2015 und wird vom Jobcenter gefördert. Dazu müssen jedes Jahr die Mittel neu bewilligt werden. Aktuell machen 28 Teilnehmer mit. Sie erhalten Einblicke in den Bereich Metall sowie Lager/Logistik, Garten- und Landschaftsbau oder auch Pflege und Soziales. Daneben nimmt Deutschunterricht einen großen Teil des wöchentlichen Stundenplans ein. "Ohne Deutsch funktioniert auf dem Arbeitsmarkt fast nichts", sagt Janzon.

Oberstes Ziel sei es seitens des Förderzentrums, den Teilnehmern eine berufliche Perspektive zu geben. Die meisten würden vom Jobcenter an sie vermittelt. Praktika seien für die Teilnehmer besonders wichtig, sagt sie. "Die meisten möchten nicht vom Jobcenter abhängig sein, sondern arbeiten."

Pädagogin Berrin Yildiz berichtet: "Viele Teilnehmer möchten arbeiten, aber wissen nicht, wo sie hin möchten. Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, was überhaupt möglich ist und welche Wege es für sie gibt."

Für den ehemaligen Start-up-Teilnehmer Abu Awudu war von Anfang an klar, dass er in Deutschland seinem alten Beruf nachgehen möchte. In Ghana hatte er bereits ältere Menschen betreut. In dem Job müsse man ein Gefühl für die Menschen haben, sagt er. "Awudu ist hoch qualifiziert, extrem motiviert und hat Empathie", sagt sein heutiger Chef Sven Schutta von Pluss Personalmanagement. Start up stellte den Kontakt zwischen Awudu und Pluss her. Heute betreut Awudu Demenzkranke. Schutta ist voll vom ihm überzeugt, auch wenn es mit der Sprache manchmal nicht leicht sei.

"Die Sprache war schwierig für mich", sagt auch Elena Kiseleva, ebenfalls eine ehemalige Teilnehmerin. Sie lebt seit über drei Jahren in Deutschland. In Russland hat sie studiert und ist sowohl Juristin als auch Pädagogin. In Deutschland werden ihre Diplome allerdings nicht anerkannt. Das sei ein häufiges Problem arbeitssuchender Migranten: Unter den Teilnehmern befänden sich viele Akademiker, sagt Jobcoach Aylin Cesit. "Darunter haben wir Elektroingenieure, die aber nur Angebote als Putzkraft bekommen. Das wirkt demotivierend", sagt sie.

Aktuell nimmt Kiseleva an einer Umschulung teil, um als Erzieherin arbeiten zu können. Unter der Woche besucht sie von 8 bis 15 Uhr die Schule. Um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, erhält sie durch das Jobcenter anschließend persönlichen Sprachunterricht – jeden Tag. Zusätzlich lernt sie einmal pro Woche Englisch. "Es bleibt keine Zeit für persönliche Bedürfnisse", sagt sie. Dennoch sei sie dankbar für das Angebot.

Azhda Shibileva lebt seit etwa einem Jahr in Deutschland und besucht Start up seit acht Monaten. Dort hat sie einen Gabelstaplerschein gemacht und möchte später im Bereich Lagerlogistik arbeiten. Eine in Deutschland anerkannte Qualifikation kann sie damit also bereits vorweisen: den Flurfördermittelschein, wie er offiziell heißt.