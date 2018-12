Höhere Schwellen

Kabinett will Regeln für Firmenübernahmen verschärfen

Die Bundesregierung will heute in der letzten Kabinettssitzung vor der Weihnachtspause die Regeln für ausländische Investoren beim Kauf von Anteilen an deutschen Unternehmen verschärfen.