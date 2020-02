Radikaler Sanierungsplan

Kaufhaus-Ikone Macy's kündigt Filialabbau an

Der angeschlagene US-Shopping-Riese Macy's hat einen radikalen Sanierungsplan beschlossen. Die traditionsreiche Kaufhauskette mit der weltberühmten Flaggschiff-Filiale inmitten Manhattans Einkaufsmeile an der 34th Street kündigte an, in den nächsten drei Jahren weitere 125 Filialen zu schließen.